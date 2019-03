Ángela Vallina insta al PP a que condene el franquismo en España igual que González Pons lo ha hecho en Europa PABLO LORENZANA Ha recordado la polémica suscitada después de que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijese que el dictador italiano Benito Mussolini hizo cosas positivas EUROPA PRESS Viernes, 15 marzo 2019, 12:14

La eurodiputada asturiana del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica Ángela Vallina ha instado públicamente al también europarlamentario del Grupo del Partido Popular Europeo Esteban González Pons a que su partido condene el franquismo en España igual que lo hizo este jueves en el Parlamento Europeo.

Vallina ha recordado la polémica suscitada después de que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijese que el dictador italiano Benito Mussolini hizo cosas positivas.

En un debate posterior en la cámara a cuenta de esas declaraciones, González Pons defendió a Tajani, que es compañero de su grupo, y dijo que es un demócrata. «Mi grupo condena sin ningún tipo de reserva el fascismo, el franquismo, el nazismo y el comunismo», afirmó el español

Sin embargo, Vallina ha dicho este viernes que esa postura de González Pons no se corresponde con lo que su partido, el PP, hace en España, donde evita, ha afirmado, condenar el franquismo.

«Lo condenan en Europa pero no lo han condenado en España, porque que yo recuerde no apoyaron las mociones que se llevaron al Congreso de los Diputados en ese sentido; no se puede ir de demócrata en Europa y no reconocer en tu propio país lo que fue un golpe de estado y una dictadura», ha lamentado Vallina.

Sobre las declaraciones de Tajani, Vallina ha reconocido que no le sorprendieron, teniendo en cuenta que es un hombre próximo al político italiano Silvio Berlusconi. Ha condenado sus palabras sobre Mussolini y las ha considerado un «escándalo» porque ha hablado como presidente del Parlamento Europeo.

Ese tipo de comentarios, ha añadido la asturiana sirven para «blanquear» a la extrema derecha y eleva el temor de que la extrema derecha pueda avanzar en representación tras las próximas elecciones europeas. Vallina ha animado a la ciudadanía a movilizarse para evitar que esos partidos de extrema derecha puedan incluso ocupar un tercio del Parlamento Europeo.