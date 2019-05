Vallina reivindica el «renacer» de Asturias para que «no eche el cierre» IU sostiene que la región «no puede vivir aislada» con un Gobierno autonómico que «no mire a otros estamentos» para obtener fondos A. M. GIJÓN. Domingo, 5 mayo 2019, 03:26

La candidata de IU a la Presidencia del Principado, Ángela Vallina, reivindicó ayer la necesidad de que Asturias aproveche sus recursos propios y los que llegan de otras administraciones para que pueda «renacer» y de esta manera, alertó, evitar «echar el cierre».

La eurodiputada, que ayer participó en un encuentro para presentar algunas de las líneas del programa de 'Asturias por la Izquierda', declaró que Asturias «no puede vivir aislada» con un Gobierno regional que «no mire a otros estamentos» para la obtención de fondos.

Destacó que la lista que lidera ofrecerá un programa «muy completo con las señas de identidad de la izquierda» y con medidas centradas en la situación actual de Asturias y también con muchas de futuro. Afirmó, además, que los resultados de las elecciones nacionales han servido para medir la fuerza de la derecha y de la extrema derecha, «despejando el panorama sobre una posible involución», lo que, en su opinión, «tiene que tener influencia también para Asturias». De hecho, defendió, «las apelaciones al voto útil no pueden ser ya para evitar gobiernos conservadores ni ultraliberales, sino para lograr un gobierno de una izquierda real y transformadora». «Hemos perdido el miedo a esa unión de todo el arco de la derecha y hemos demostrado que queremos seguir mirando hacia delante y no hacia atrás: no queremos volver a tiempos pasados ni a cavernas, ni a propuestas ridículas, como las de los toros, o cosas parecidas», declaró.