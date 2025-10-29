El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manuel García-Castellón, ex juez de la Audiencia Nacional y autor del libro 'Habla, para que se conozca'.

Manuel García-Castellón, ex juez de la Audiencia Nacional y autor del libro 'Habla, para que se conozca'. Virginia Carrasco

Manuel García-Castellón

Exmagistrado instructor de la Audiencia Nacional
«Vamos hacia una democracia fallida, el Gobierno no respeta principios básicos»

Un año después de su jubilación, el exjuez repasa 30 años de causas mediáticas en un libro que denuncia presiones del poder para silenciarle cuando persiguió a Puigdemont

Mateo Balín

Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:40

Comenta

Un año después de colgar la toga en la Audiencia Nacional por jubilación forzosa, Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952) regresa al foco mediático. Lo hace ... sin las limitaciones intrínsecas de su anterior función jurisdiccional, una dilatada trayectoria de más de cuatro décadas instruyendo algunas de las causas más mediáticas de la etapa constitucional. El exjuez repasa en 200 páginas del libro 'Habla, para que se conozca. Del caso Banesto al Procés' (Editorial Deusto) su visión de la situación político-judicial del país. Una llamada de atención a los «peligros» que afectan al sistema democrático, en el que Gobierno «no respeta principios básicos».

