Vázquez: «A mí no me van a decir dónde estoy y qué es lo mejor para Asturias» P. L. GIJÓN. Lunes, 6 mayo 2019, 03:19

Hablar «de la gente y con la gente, de los problemas que tienen y no entre unos políticos y otros». Esta es la intención de Juan Vázquez, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Asturias, respecto a su campaña electoral. Con estas palabras se refirió a las declaraciones de sus oponentes en la carrera electoral sobre su orientación política. Unos días «unos me colocan en la derecha, en la cuarta derecha, no sé si habrá quinta o sexta; otros en la izquierda. Esa es la constatación clara de que todos nosotros estamos en nuestro sitio, en el que nunca nos movimos, en el centro».

Rechazó, por tanto, que el resto de candidatos le sitúen en una corriente ideológica u otra. «A mí no me van a decir dónde estoy, y no me van a decir qué es lo mejor para Asturias». Frente a los cruces de declaraciones de los otros partidos que concurren a las elecciones del 26 de mayo, Vázquez remarcó que Ciudadanos «la única alternativa moderada, estable, ascendente y única que hay en Asturias ahora».