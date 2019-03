Vázquez se lanza a por el centro político y ataca al «bipartidismo complaciente» El cabeza de cartel al Principado quiere ser alternativa al «frentismo» de izquierda y derecha A. S. OVIEDO. Sábado, 30 marzo 2019, 03:53

Juan Vázquez ve a los dos transatlánticos de la política asturiana, PSOE y PP, orientados hacia posiciones más extremas dentro de sus respectivos espacios ideológicos de izquierda y derecha, y quiere ocupar el hueco que queda en el centro de ambos para captar la atención, y en último término el voto, de quienes buscan una opción de «liberalismo progresista». Ayer, en su intervención en el desayuno informativo protagonizado por Albert Rivera en Oviedo, el cabeza de lista de Ciudadanos al Principado se ofreció como alternativa al «bipartidismo complaciente» que «ya ha tenido su oportunidad» y, dio a entender, no la aprovechó.

El ex rector de la Universidad de Oviedo, que presentó a Rivera, tiene claro que Asturias necesita un «cambio de rumbo», una renovación de políticas y también de políticos. Y pese a que todos los partidos han renovado a sus cabezas de cartel, lo que Vázquez ve enfrente no parece convencerle. Porque buena parte de su intervención se centró en defender lo que representa su persona y su proyecto político frente a lo que cree ver en el adversario. Ofreció «coraje» en lugar de «complacencia», «liderazgo» y no «marketing político», «ideas» y no mera «retórica» y «compromiso» frente a lo que puedan ser «buenas intenciones».

Vázquez, pues, aspira a capitalizar ese espacio abandonado del centro para a partir de ahí apuntalar una mayoría que, en el mejor de los casos, le permita llegar a la Presidencia del Principado. El partido naranja maneja sondeos que les sitúan en más del doble de los tres escaños que ha ocupado esta legislatura en la Junta General. Hay un clima de optimismo que el candidato intentó ayer alimentar.

«Es el tiempo no de la desbandada sino del reagrupamiento», dijo como parte de ese discurso orientado a cuestionar las estrategias de «fragmentación» que afea a sus competidores electorales. Contra el «frentismo» y la «polarización», Vázquez apela al justo punto de equilibrio que facilite que Asturias abandone su actual rumbo de «declive» y enfoque una senda «más próspera». Al contrario que hace el PP, que habla de «reconquista», el número uno de Ciudadanos prefiere apelar al «renacimiento».

Llama el ex rector a un cambio de mentalidad, a pasar de «los consensos para resistir» a «los consensos para avanzar», y ve factible caminar en los próximos años hacia una Asturias «dinámica, abierta y solidaria».