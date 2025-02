El veto del PP al juez de la 'Gürtel' frena la renovación del CGPJ

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO MADRID. Sábado, 27 de febrero 2021, 03:46 Comenta Compartir

El acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde 2018, parecía tan cercano que el miércoles los vocales del órgano de gobierno de los jueces habían decidido renunciar a efectuar nuevos nombramientos. Sin embargo, la negativa de los populares a aceptar algunos nombres propuestos, como el del juez José Ricardo De Prada -fundamental en la sentencia del 'caso Gürtel' que originó la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018-, frenaron el acuerdo definitivo. «Existen escollos, por lo que no ha sido posible alcanzar un pacto», coincidían socialistas y conservadores en sendos comunicados enviados el viernes de madrugada.

Los vetos han provocado que PSOE y PP desanden gran parte del camino que habían emprendido para negociar la renovación de los principales órganos constitucionales, y que dio su primer fruto el jueves con el nombramiento de la nueva cúpula de RTVE. Por ello, el presidente del Gobierno pidió ayer a Pablo Casado que «recapacite» y «vuelva a la senda de los pactos».

Pedro Sánchez acusó a los populares en una imprevista conferencia de prensa en la Moncloa de bloquear el Consejo del Poder Judicial y calificó de «incompresible» que las negociaciones hayan encallado cuando la sintonía empezaba a imperar. «No se entiende retroceder dos años de bloqueo, todo en un contexto sin horizonte electoral en los próximos años», apostilló.

Sánchez, por su parte, no se plantea ceder ni cambiar los candidatos gubernamentales. Pero también confirmó que no tiene previsto recuperar la reforma legal que cambiaría las mayorías exigidas. El presidente defendió la inclusión de De Prada en la lista de vocales, aunque sin citarlo, al señalar que no se puede vetar a candidatos «con un currículum acreditado».

«Sin avales suficientes»

El relato de los de Casado dista de la versión socialista. Los populares se reafirmaron en que la elección de De Prada, que propuso Unidas Podemos, supondría «un fraude de ley» porque, sostienen, este juez «no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido apoyos para ello». De Prada no figura en la lista de 51 candidatos de la judicatura. Por tanto, dicen en el PP, actuaría como un magistrado que pretende entrar al CGPJ «por la puerta de atrás».