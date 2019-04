Adriana Lastra: «La victoria ha sido un espaldarazo a una forma de hacer y entender la política» Adriana Lastra, reelegida diputada por Asturias en las elecciones del pasado domingo. / DANIEL MORA «El error del PP fue decidir desde Madrid, y sin escuchar a la militancia quién iba a representar al partido en estas elecciones» Adriana Lastra Vicesecretaria general del PSOE y diputada nacional por Asturias ANA MORIYÓN GIJÓN. Martes, 30 abril 2019, 01:45

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) no puede ocultar su alegría por la contundente victoria del PSOE tanto a nivel nacional como en Asturias, pero tampoco disimula que pesan sobre ella ya muchas horas de intenso trabajo y que su cuerpo necesita un descanso. Sin embargo, la vicesecretaria general del PSOE es consciente de que no hay tiempo para dormirse. «Ahora toca volcarnos en las próximas elecciones», asume Lastra, quien advierte de que tampoco Asturias está libre del «peligro» a la «involución». «La derecha ha conseguido tres de los siete diputados y en las elecciones autonómicas puede sumar y pactar con la ultraderecha. La movilización tiene que continuar», clama.

La recién reelegida diputada nacional atiende telefónicamente a EL COMERCIO mientras camina por Madrid -hasta donde se desplazó en la jornada electoral para seguir el recuento desde Ferraz- y recibe felicitaciones de los viandantes.

-¿Ya ha digerido la victoria?

-Estamos en ello, aunque ayer no lo celebré mucho porque estaba tan cansada que solo tenía ganas de irme a casa a descansar.

-Además del triunfo contundente del PSOE, destaca también el alto porcentaje de participación. ¿Cree que ha sido el proyecto socialista o el miedo a la extrema derecha lo que ha movilizado a la ciudadanía?

-Un poco la mezcla de ambas cosas. Por un lado, los asturianos y los españoles salieron a la calle para votar a Pedro Sánchez como apoyo a la labor de un Gobierno que, en tan solo diez meses, ha demostrado que tiene muy presentes las necesidades de la gente y también la agenda asturiana. Ha sido un claro ejercicio democrático en apoyo a la izquierda y a una forma de hacer política. Pero también se votó en contra de la crispación, el insulto, las difamaciones de la derecha y contra quienes quieren cercenar nuestros derechos.

Sin peros

-Si tuviera que poner un 'pero' a estos resultados, ¿cuál sería?

-Ninguno. Los españoles y los asturianos han hablado y respetamos al máximo el resultado. Ahora nos toca trabajar por el futuro. No hay ningún 'pero'.

-No tienen mayoría absoluta, pero el reparto de escaños les permite mirar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Ya han empezado a hacer llamadas?

-Aspiramos a gobernar en solitario. Lo hemos dicho muchas veces y lo hemos dejado claro durante toda la campaña electoral.

-Pero necesitan apoyos para la investidura y los independentistas ya han comenzado a ponerle precio...

-Creo que está claro el mandato de las urnas, que no es otro que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno. Ahora toca aceptar el resultado.

-La victoria también ha sido rotunda en Asturias, con tres de los siete diputados, frente a uno del PP. ¿A qué cree que responde el descalabro popular?

-Responde a una estrategia fallida del PP de Pablo Casado basada en el insulto, la calumnia y la exageración permanente contra un partido centenario. Les ha pasado factura y su actitud se ha convertido en un factor desestabilizador.

-¿No cree que los problemas internos del PP asturiano tampoco han ayudado?

-En Asturias, y en toda España. Creo que fue un error que desde Madrid, y sin escuchar a la militancia, se decidiera quién iba a representar al PP en estas elecciones. Eso ha generado tensiones internas dentro del PP que ya son habituales en esta formación cada vez que hay elecciones.

-Foro se ha caído del Congreso. ¿Le echará de menos?

-Nunca ha sido un partido distinto al PP. Ha sido siempre un apéndice.

-Hay quien opina que estas elecciones han sido una primera vuelta y que en mayo tenemos la segunda. ¿Coincide con esa percepción?

-Sí, está claro. Ahora nos toca volcarnos en las elecciones autonómicas, locales y europeas para que la derecha no sume. No hay que pasar por alto que de los siete diputados que tiene Asturias, tres están en manos de la derecha. Es un resultado muy ajustado y podrían estar cerca de sumar mayoría de cara a las autonómicas. Y ellos mismos no tienen pudor en reconocer que estarían dispuestos a pactar con la ultraderecha para gobernar. De ahí que no nos podamos dormir. La movilización tiene que continuar.

-En cualquier caso, parece que la victoria nacional supone un espaldarazo para Adrián Barbón y el resto de candidatos socialistas. ¿No lo ve así?

-La victoria del Pedro Sánchez es un espaldarazo a la forma de hacer política y de entender la política. Y Adrián Barbón representa lo mismo que Pedro Sánchez: tesón, capacidad, constancia y convicciones profundas.