Villa, del «eso es mentira» al «confusionismo tremendo» El exlíder del SOMA mostró todas sus caras en el juicio José Ángel Fernández Villa, flanqueado por su mujer y su abogada, de camino a la Audiencia Provincial. / ÁLEX PIÑA ANA MORIYÓN OVIEDO. Domingo, 29 julio 2018, 04:19

José Ángel Fernández Villa atravesó todos los estados de ánimo y mostró todas sus caras durante el juicio al que se sometió por un delito continuado de apropiación indebida que, el pasado miércoles, quedó listo para sentencia. El ex secretario general del SOMA, a quien sus antiguos compañeros le reclaman más de 434.000 euros que, supuestamente, se habría adjudicado o gastado de forma injustificada durante su etapa al frente de la organización sindical, pasó de mostrase aparentemente adormilado en el banquillo, a no ocultar su enfado ante las declaraciones de algunos testigos tildándoles de «mentirosos», para acabar tomando la palabra en la última sesión y alegar tener un «confusionismo tremendo».

El juicio contra el exlíder del SOMA quedó visto para sentencia el miércoles. Se espera que se haga pública tras el verano. Ya la conoce el otro imputado, el exresponsable de la Fundación del SOMA, Pedro Castillejo. El viernes se hizo público el fallo que le condena a dos años de prisión y a devolver los 114.954 euros que destinó a gastos personales.

«No me rete, señora letrada»

Dos ingresos en el HUCA, una suspensión y un plantón a la jueza

Todo ello en una vista oral que debería haberse resuelto en seis sesiones repartidas en dos semanas, pero que se prolongó un mes como consecuencia de un ingreso hospitalario que le retuvo en la planta de Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) durante seis días, tras sufrir un síndrome coronario. La Audiencia Provincial suspendió el juicio temporalmente y se retomó trece días después de que Villa recibiera el alta médica. Pero tras aquella primera jornada, volvió a ser trasladado por los Servicios de Urgencia al HUCA donde permaneció otras 48 horas que, si bien no coincidieron con ninguna sesión señalada, sirvieron para que abogada apelara a esta estancia hospitalaria para que el acusado no se presentase en el juzgado en la siguiente sesión fijada, tres días después de recibir el alta médica.

La titular de la sala, María Luisa Barrio, requirió su presencia de inmediato y el exsindicalista apareció media hora más tarde, aunque algo más desaliñado que de costumbre. Ni a la jueza ni al fiscal, Enrique Valdés-Solís, pareció convencerles la excusa médica y el enfado por lo que se consideró una estrategia de la defensa para volver a demorar el juicio se palpaba en el ambiente.

La tensión entre la letrada del ex sindicalista, Ana García Boto, y la magistrada, de hecho, fue constante durante toda la vista oral. La primera quiso dejar constancia de sus continuas protestas por cada una de las decisiones que adoptada la sala al considerar que no se estaba garantizando a su cliente un juicio justo y la segunda parecía irritada con tanta queja. «No me rete, señora letrada», le llegó a espetar en una de las sesiones.

«Decepcionado y defraudado»

Justifica el gasto en puros, flores y perfumes y niega cualquier responsabilidad

El juicio ya había comenzado con sus más y sus menos. El exlíder sindical fue insultado el primer día a su llegada a la Audiencia Provincial por un ciudadano que le recriminó que siempre había sido un «vagu» y le reprochó, incluso, «que comiera jamón en los bares mientras nosotros arrimábamos el hombre y tú cobrabas». Villa se mantuvo en todo momento cabizbajo y prácticamente inmóvil durante aquella primera sesión en la que declararon, a puerta cerrada, cinco profesionales médicos -dos neurólogos y tres médicas forenses- que le exploraron en los últimos meses. La defensa de Villa alegó «enfermedad mental sobrevenida» de su cliente y pidió la suspensión de la vista oral, pero la sala rechazó esta solicitud y el juicio continuó según estaba previsto.

La segunda jornada del juicio se centró en la declaración de los dos acusados, el propio José Ángel Fernández Villa y el ex secretario general del Infide, Pedro Castillejo. Siempre con su mujer sentada a su lado en calidad de acompañante, como aconsejaron las médicas forenses, Villa demostró, con algunas dificultades en su discurso y algunos lapsus en su memoria, que es totalmente consciente del proceso judicial en el que está inmerso. Se defendió negando que se hubiera apropiado del dinero del sindicato minero y responsabilizando directamente a algunos de sus excolaboradores de cualquier irregularidad en la contabilidad de la organización. Citó, en numerosas ocasiones, la figura de Juan Cigales, excontable del sindicato, pero también señaló al exsecretario de Organización del SOMA-Fitag-UGT, Aquilino Ronderos, y al exsecretario de Administración de la junta del SOMA, Amalio Fernández. Comenzó el interrogatorio con dificultades para escuchar y entender las preguntas de su letrada pero, según iba avanzando su declaración, se le vio más receptivo, y con un discurso mucho más fluido y coherente. Dijo «no dar crédito» a lo que estaba viviendo y reprochó el «oscurantismo» que existía en la organización, reconoció sentirse «decepcionado y defraudado» por las personas en las que había confiado plenamente en su etapa al frente de la central y aseguró que nunca nadie se había quejado en sus más de treinta años como máximo dirigente de los gastos que generaba. Todos ellos justificados, dijo, porque «los libros estaban a disposición de quien los quisiera leer», la compra de flores y puros forma parte de la «cultura sindical» y los perfumes se llevaban a los mineros en los encierros «por razones de higiene». Del resto de los gastos su abogada no le cuestionó.

«Paga y chitón»

Hablan los primeros testigos, se duerme en el juzgado e ingresa siete horas después

Los primeros testigos, principalmente antiguos dirigentes y trabajadores del SOMA, fueron los protagonistas de la tercera sesión del juicio. Se pudo entonces escuchar al contable, Juan Cigales, explicar que él no solo no tenía capacidad para cuestionar los gastos de Villa sino que tenía orden de «pagarlos y chitón» e, incluso, que el exsindicalista ya le había advertido que para hacer su labor tenía «cola hasta La Felguera». Las secretarias, por su parte, reconocieron que Villa les pedía «discreción» para cobrar en su nombre cheques de Hunosa que él atribuía a sus honorarios como miembro del consejo de administración de la hullera pública, aunque Fiscalía y acusación dan por acreditado -hay un informe de la UCO que así lo entiende- que correspondían a las dietas de los sindicalistas por la asistencia al comité intercentros. «Él era el jefe. Yo nunca le llevaba la contraria», rememoró Carmen Blanco.

En aquella sesión Villa se mostró en varias ocasiones adormilado y de ello se dio cuenta el propio Cigales, quien, durante un momento de su interrogatorio, dirigió la mirada al acusado y exclamó para asombro de la sala: «¡Esti paisanu durmiose!». Villa abrió en ese momento los ojos, aunque no se inmutó. Siete horas después de que concluyera la sesión, ya en su domicilio, se sintió indispuesto y su familia llamó a los Servicios de Urgencias. Fue trasladado en UVI Móvil al HUCA, donde permanecería seis días en la planta de Cardiología tras sufrir un síndrome coronario.

Era viernes y el lunes el juicio debería haberse retomado. Sin embargo, el ingreso del principal investigado motivó, a petición de su defensa, que la vista oral quedara suspendida temporalmente en relación a la causa abierta contra el exsindicalista. La sala advirtió entonces de que, si no se retomaba antes de un mes, la vista debería reiniciarse desde el principio. Pero no hizo falta. Seis días después Villa recibía el alta y la Audiencia Provincial señalaba las tres sesiones pendientes dentro del plazo establecido.

Durante su ingreso hospitalario, el juicio continuó en relación a Pedro Castillejo, quedando listo para sentencia el 3 de julio. Este viernes se conocía el fallo de la Audiencia Provincial, que le condena a dos años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida y a que devuelva al sindicato los 114.000 euros que le reclamaba, aunque cabe recurso al Tribunal Supremo.

«Eso es mentira»

Se retoma el juicio, Villa estalla ante las acusaciones del SOMA y vuelve a ingresar

Trece días después de recibir el alta médica, Villa volvía a los juzgados con un aspecto similar pero, para sorpresa de muchos, más despierto y activo que en las primeras sesiones. Dirigía la mirada hacia sus antiguos colaboradores e, incluso, replicó y contestó a algunas de sus declaraciones. «¡Mentira!», le espetó a José Luis Alperi cuando el actual secretario general del SOMA aseguró que su antecesor había «empaquetado y llevado del sindicato libros, recuerdos y hasta las mochilas y los bolis de los congresos», y especuló con que en esas mismas cajas debían estar las agendas que el acusado tanto reclama para llevar a cabo su defensa, pero también -lo dijo en fase de instrucción- porque le hubiera gustado escribir sus propias memorias. Villa no solo le replicó sino que levantó la mano con intención de tomar la palabra, siendo su mujer la que se la retiró y le aconsejó que se mantuviera en silencio. Poco después volvería a irrumpir en la sala cuando la magistrada le preguntó a Amalio Fernández, ex secretario de Administración de la junta del SOMA, qué tipo de relación mantenía con Villa. «Ninguna», soltó el investigado. Esta misma tarde volvió a ingresar por Urgencias en el HUCA, donde permaneció 48 horas.

«Encarnización judicial»

No se persona en la Audiencia Provincial y la jueza le obliga a acudir

Aunque ya habían pasado tres días desde que recibiera el alta médica de su segundo ingreso, Villa no se personó en el juzgado en la siguiente sesión. Su abogada adujo motivos de salud y pidió una nueva exploración forense de su cliente, pero a la magistrada le sirvió con que el Instituto de Medicina Legal -tras consultar los últimos informes médicos- determinase que su estado de salud no se había agravado para obligarle a personarse en la sala. Aquella decisión motivó nuevas quejas de la defensa que, en sus conclusiones finales, recriminó el «encarnizamiento judicial» al que, en su opinión, se había sometido a su cliente durante todo el juicio y a la falta de independencia y profesionalidad de los médicos forenses. «Si no son capaces de discernir entre un muerto y un vivo, cómo van a hacerlo entre una persona con patología y otra sana», reprochó.

«Leña del árbol caído»

Las conclusiones finales y el «confusionismo tremendo» de Villa

Fiscalía y acusación particular, que ejerce el SOMA a cargo del bufete Ontier, pidieron cinco y seis años de cárcel para el ex secretario general del sindicato minero, además de la devolución de los 434.000 euros que le reclaman sus antiguos compañeros. Dan por acreditado que estableció un «plan continuado para descapitalizar al SOMA» y que hizo del sindicato una «estructura a su imagen y semejanza, sin ningún control», en la que nadie se atrevía a contradecirle. La abogada de Villa, por su parte, pidió en la última sesión del juicio la libre absolución de su cliente al considerar que la querella obedece a la necesidad de la agrupación sindical de hacer «leña del árbol caído» tras hacerse pública la fortuna oculta del exlíder. Alegó además prescripción de buena parte de los hechos y, principalmente, que tanto en la fase de instrucción como en la vista oral se privó a su cliente de un «juicio justo». La última palabra la tuvo el propio Villa, quien declaró tener «déficit físicos muy importantes», sufrir un «confusionismo tremendo» y haber observado durante el juicio «desequilibrios» entre «representantes y representados». Reflexiones confusas por parte de quien fuera en otra época uno de los principales dirigentes sindicales y políticos de esta región tras las que el juicio quedó listo para sentencia.