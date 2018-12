Villalta: «Si el geriátrico de Felechosa se hubiese ido a otro concejo, me cuelgan» Gabriel Pérez Villalta. / P. LORENZANA El exalcalde de Aller niega que hubiese trato de favor al Montepío pero subraya la importancia de los cien empleos que genera el complejo en el municipio ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO. Miércoles, 12 diciembre 2018, 04:10

Alcalde y exalcalde de Aller acudieron ayer a Oviedo ante la llamada del Juzgado de Instrucción número 3, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en torno al geriátrico de Felechosa en el denominado 'caso Hulla'. Una de las últimas vías abiertas por la Fiscalía Anticorrupción fue, precisamente, el papel del Ayuntamiento de Aller a la hora de conceder la licencia de obra del complejo. Se investiga si hubo trato de favor al Montepío o si se agilizaron los plazos irregularmente para poner en marcha el proyecto.

A la entrada de los juzgados, tanto Gabriel Pérez Villalta -exregidor, alcalde en la época investigada- como David Moreno Bobela -actual alcalde y concejal de Urbanismo durante la época investigada- se desvincularon de cualquier trato de favor hacia la mutualidad y subrayaron que toda actuación tuvo el respaldo de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. Especialmente gráfico fue Villalta, que aunque sostiene que «todas las licencias que dimos fueron con los informes favorables»; la importancia del proyecto, con calificación urbanística de singular, hizo que se priorizase su gestión para así evitar que el geriátrico acabase en otro punto de Asturias.

«Era tan importante la obra que casi se nos va para otro concejo y me hubiesen colgado porque allí hay mucho paro y esto supone cien puestos de trabajo. Oviedo, San Martín o Laviana también querían que se hiciese allí: había una guerra entre ayuntamientos», reconoció el exregidor.

Su letrado, Luis Tuero, abundó en las explicaciones de Villalta afirmando que el exalcalde de Aller no tuvo ningún tipo de participación en el 'caso Hulla'. «Villalta no tiene absolutamente nada que ver en el asunto del geriátrico. Eso es lo que está en el fondo de la actuación. Otra cosa es quién concedió la subvención, quien eligió al contratista, si ha habido dinero que se ha escapado... Pero eso no tiene nada que ver con el señor Villalta», subrayó.

Moreno, por su parte, también negó que durante el proceso de concesión de la licencia hubiese cualquier tipo de presiones. Los trámites, además, siguieron su curso normal y cuando se comprobó que las obras comenzaban pese a no tener la licencia pertinente -el Ayuntamiento había dado permiso para movimiento de tierras pero no para construir-, se inició el trámite sancionador pertinente, que finalizaría con una multa de 6.000 euros. «En los autos salen reflejados los informes técnicos favorables para que él (Villalta) se abocará la competencia y diese su visto bueno al proyecto. Tal y como pasó con el resto de licencias tanto de obra como de apertura y actividad», afirmó.

Causa abierta en Lena

Pese a acudir a dependencias judiciales, ninguno de los dos investigados declaró ante la jueza ya que, actualmente, existe una causa abierta en los Juzgados de Lena que investiga los mismos hechos. Este tribunal pidió hace unos días que la causa la tramitase el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, entendiendo que se enmarcaba en las diligencias del 'caso Hulla'. Sin embargo, como todavía no hay una decisión en firme por parte de la jueza Begoña Fernández, los dos investigados realizaron una petición de suspensión que fue finalmente aceptada por la magistrada. «En Lena el juzgado competente estudia si ha habido irregularidad de carácter administrativo: no hablamos para nada de corrupción», ratifica Tuero.

Las declaraciones de los dos políticos contrastan con las realizadas apenas unas horas antes por el aparejador municipal que, según explicó en sede judicial, emitió informes negativos por la construcción del geriátrico. Los cargos técnicos municipales citadas durante el turno de mañana aludieron a presiones políticas para que la tramitación del complejo geriátrico siguiera su curso, un extremo negado en última instancia por Moreno.

«Yo no he presionado a nadie. Ayer me presionaban a mí y hoy soy yo el que presiona... esto no lo entiende nadie. Las resoluciones y los acuerdos se toman por los órganos competentes y hay que recordar que la competencia urbanística y la concesión de licencias esta delegada en la Junta de Gobierno local, donde hay representantes de todos los partidos», aseveró.

En lo que respecta a María del Carmen Bernardo Delgado, llamada a declarar como perito por su etapa como secretaria del Ayuntamiento de Aller, la jueza Fernández decidió cortar su declaración ante la posibilidad de volver a llamarla como investigada. Después de las declaraciones de esta semana, esta podría no ser el último testigo al que declaran como investigado tras los interrogatorios de los fiscales Anticorrupción.

