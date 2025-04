Villarejo acusa al CNI de manipular pruebas que incriminan a políticos, policías y jueces

Mateo Balín Madrid Lunes, 16 de diciembre 2019, 12:42 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

José Manuel Villareje ha respondido desde la cárcel a la extensión de la prorroga de su prisión preventiva confirmada por la Audiencia Nacional, que ya dura dos años y mes. El comisario jubilado ha difundido un comunicado en el que vuelve a señalar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por obstaculizar la investigación de la 'operación Tándem' y destruir pruebas que incriminarían al Estado.

Afirma el acusado que el CNI ha manipulado los audios que se le intervinieron tras su detención y que estarían ya «completamente» desencriptados, en contra de lo que argumenta la autoridad judicial. «Es un insulto que constantemente se filtre a periodistas y, por consiguiente, a ciudadanos, la falsa idea según la cual la investigación difícilmente puede avanzar porque hay 'material por desencriptar'. Ello es completamente falso, pues las partes encriptadas tenían una clave única que introducían miembros del CNI y, por lo tanto, si se ha logrado desencriptar 'algo', 'todo' está ya desencriptado», asegura.

Según expone Villarejo, «todos los archivos están abiertos y a todos se ha podido acceder» y cuando se dice que hay parte que «no se puede desencriptar» es porque los investigadores «no quieren que la sociedad española (lo) conozca, porque les afecta a ellos mismos» y «no hay »ninguna voluntad de perseguir los gravísimos delitos del Estado« que, según explica, »se acreditan en el material intervenido«.

«Todos los delitos cometidos por el Estado y sus autoridades políticas, de seguridad y judiciales se pretenden hacer desaparecer de la forma más grosera e impune sin que nadie diga nada», dice Villarejo desde el centro penitenciario de Estremera (Madrid).

Añade que «tanto para producir la presunta información escrita que se ha filtrado como para generar los propios audios (...) se ha manipulado de manera muy sutil el contenido valiéndose de los programas que el CNI tiene tanto para la clonación de voz como para el ataque a servidores y alteración de metadatos«.

«Tengo el pleno convencimiento de que de las copias el CNI y Asuntos Internos (de la Policía Nacional) están borrando datos y carpetas de absoluta relevancia: contactos que mantuve con 'la casa', identidades de colaboradores y encargos muy precisos, en especial los que pudieran tocar de una manera u otra al gobierno del PSOE y a socialistas de primera fila», señala.

«Soy incómodo»

Incide en que la macrocausa Tándem que se instruye en la Audiencia Nacional y en la que está imputado por organización criminal, extorsión, cohecho, revelación de secretos y blanqueo, entre otros delitos, es una «causa general» contra él en su posición de «agente del Estado que ya es incómodo para ellos».

«No me dejarán salir con vida de la prisión no para que no destruya pruebas sino para que no las aporte y pueda demostrar quién es quién en esta gran mentira en la que, por desgracia, viven los españoles. Ésta es la razón única y exclusiva de prorrogar una y otra vez mi prisión preventiva: esto es lo que quieren prevenir», asegura.

En este punto, señala al juez instructor, Manuel García Castellón, al que ha solicitado apartar sin éxito de la causa con dos incidentes de recusación que no han prosperado de momento, para afirmar que entre el material que se le intervino habría contenidos que le «afectan directamente» y menta «el archivo Jano», una supuesta carpeta de información sensible sobre diversas personalidades del Estado, los casos Sogecable, Faisán y Mario Conde «o incluso los relativos a su estancia en el extranjero como juez de enlace (García Castellón estuvo en Italia varios años)».