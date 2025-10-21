El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Secuencia del spot. Vivienda

Vivienda retira un polémico anuncio en el que tres ancianos aún comparten piso

Las redes sociales critican al Ministerio por considerar que se trata con frivolidad un problema que afecta a millones de jóvenes

A. A

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 13:17

Comenta

Un alud de críticas ha obligado al Ministerio de Vivienda a retirar una campaña publicitaria que lanzó el pasado viernes en la que reclama la ... aplicación del derecho a la vivienda que figura en el artículo 47 de la Constitución. Este spot está protagonizado por tres personas de la tercera edad que tras 30 años de convivencia que en el año 2055 aún se ven obligados a compartir casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  3. 3 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  8. 8 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  9. 9 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  10. 10 Luz, la abuela avilesina de Eduardo Mendoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vivienda retira un polémico anuncio en el que tres ancianos aún comparten piso

Vivienda retira un polémico anuncio en el que tres ancianos aún comparten piso