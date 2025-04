La votación sobre las enmiendas a los presupuestos regionales rompe el grupo de Foro

Eduardo Paneque Gijón Jueves, 26 de diciembre 2019, 13:28 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

El debate sobre las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos, presentadas por PP y Vox, ha escenificado la división del grupo parlamentario de Foro Asturias en la Junta. Los dos diputados que lo componen han emitido votos en sentido dispar. Mientras que su portavoz, Adrián Pumares, se abstenía, su adjunto, Pedro Leal, votaba junto a las formaciones de derechas. Este ya mostraba su malestar antes de iniciarse el debate: «Votaré en mi calidad de diputado, portavoz adjunto y vicesecretario de Foro, sin renunciar a defender mi ideología y el programa electoral del partido con mi voz y mi voto, por obligación de lealtad a mí mismo y los electores que depositaron su confianza en Foro, y que han sido traicionados por Moriyon y Pumares al orillar nuestras principales propuestas para cambiar Asturias». Como ejemplo, citó la retirada del impuesto de sucesiones, el plan de natalidad o un plan cultural y turístico que, según dijo, estaban incluidas en sus enmiendas «que no he podido defender».

Por su parte, Adrián Pumares, encargado de defender la posición de Foro Asturias durante el Pleno celebrado hoy en la Junta General, sostuvo que «el peor escenario posible sería prorrogar los presupuestos de 2019 que fueron tan dañinos y que, lejos de incorporar soluciones aumentaron las dificultades». En referencia a las discrepancias internas, el portavoz subrayó que «los intereses de Asturias deben estar siempre por encima de los intereses personales y de las cuestiones internas de los partidos».

Su compañero de bancada, Pedro Leal, al contrario, dice que «es indignante comprobar que 'la mejor Asturias' de Adrián Barbón incluye la degradación democrática de la Junta para fortalecer un modelo parlamentario 'grupocrático', limitando el 'ius officium' de los diputados y domesticando a la oposición». Preguntado sobre si su actitud puede suponer la apertura de algún tipo de expendiente, Leal matiza que «yo no me he salido de mi sitio, lo tendrán que explicar los que sí lo han hecho».

Durante la defensa de la abstención en la cámara, Pumares explicó que las cuentas están «en el límite de lo posible» para defender su abstención lo que no evitó que criticase que «no son los que necesita Asturias para salir de la senda de la decadencia» . El portavoz pidió al Gobierno regional que sea más «ambicioso y valiente» con Asturias.

Tras el debate, todo siguió el guion previsto. Las enmiendas a la totalidad de PP y Vox obtuvieron idéntico resultado en las votaciones: 12 votos a favor (PP -con una ausencia-, Vox y el forista Pedro Leal); 6 abstenciones (Ciudadanos y el portavoz Adrián Pumares); 26 en contra (PSOE, Podemos e IU).