Junts se abstendrá y la investidura de Aragonès fracasará en primera vuelta

Salvo sorpresa de última hora, Pere Aragonès no saldrá investido este viernes en la primera votación del pleno del Parlament de Cataluña. Aragonès obtendrá 42 votos, los de ERC y la CUP, lejos de los 68 necesarios para obtener la mayoría absoluta. Junts, a pesar de las negociaciones de estos días, se abstendrá. La ejecutiva del partido de Puigdemont ha decidido esta tarde abstenerse en la primera vuelta del debate de investidura del candidato Pere Aragonés.

«El objetivo de Junts sigue siendo la configuración de un acuerdo de legislatura que garantice un gobierno independentista», han apuntado los postconvergentes, que días atrás señalaron que el acuerdo necesitaría días o semanas para poder fructificar. El balance de las negociaciones, según la formación nacionalista, es que no se ha podido llegar a «ningún acuerdo de legislatura». Su objetivo es cerrar un pacto que garantice un «gobierno estable» que permita «salir de la crisis social y económica que sufre Cataluña» y que, a la vez, «implemente el mandato de las elecciones del 14-F, en el que el independentismo superó por primera vez en la historia el 52% de los votos».

ERC y Junts tienen sus negociaciones encalladas en el papel que debe jugar el Consejo para la República. Se trata de un organismo privado, creado en la pasada legislatura bajo la dirección de Puigdemont, con el que se trató de que el expresidente mantuviera el liderazgo del 'procés', desde fuera de las instituciones. ERC renegó de este foro, ahora está dispuesto a reformularlo y admite que haya «liderazgos compartidos», en un gesto hacia el expresidente, que este jueves por la mañana se ha dedicado a intentar dinamitar todos los puentes entre ambas formaciones. En el tercer aniversario de su detención en Alemania, Puigdemont ha afirmado que hay quien en el independentismo «lamenta que no esté encarcelado» y «banaliza» su labor en el «exilio». El expresidente de la Generalitat ha reivindicado su labor y ha cargado contra quienes en el secesionismo «disimulan cada vez menos» por la «incomodidad» que les produce su rol central en el movimiento. El dardo iba contra ERC.

Además del rol del Consejo para la República, Junts pide que se ponga negro sobre blanco un compromiso del Govern con retomar la vía unilateral si la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno central y el catalán, a la que ERC y la CUP dan dos años de margen, fracasa. El acuerdo suscrito entre los republicanos y los anticapitalistas se compromete a «preparar las condiciones necesarias a lo largo de la legislatura para realizar un nuevo embate democrático, preferentemente en forma de referéndum». Para Junts no es suficiente.

La investidura de Aragonès fracasará previsiblemente en su primer intento, pero tendrá una segunda oportunidad en principio el martes que viene. La abstención decidida esta tarde por Junts afecta a la votación de este viernes, por lo que los negociadores tendrán cuatro días para avanzar en el acuerdo.

A diferencia de Junts, la militancia de la CUP sí ha avalado hoy el preacuerdo suscrito entre los anticapitalistas y Esquerra Republicana y, en consecuencia, los nueve diputados de la formación de la izquierda radical secesionista votarán este viernes a favor de la investidura de Pere Aragonès.

Las bases de la CUP han avalado con el 59,31% de los votos el acuerdo sellado días atrás con ERC. La portavoz anticapitalista, Eulalia Reguant, ha advertido de que no se trata de un «cheque en blanco» para Pere Aragonès, si no el punto de partida de una legislatura, que según la formación secesionista, debe ser la de la «confrontación democrática» contra el «marco constitucional». En principio, la CUP apoya la investidura de Aragonès, pero no tiene intención de entrar al Govern, aunque no lo descarta del todo.