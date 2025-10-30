Vox se enreda en un interrogatorio baldío con Sánchez

Muy poco ha salido en claro del interrogatorio de Vox a Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' de la Cámara alta. El presidente del Gobierno ... ha utilizado largos circunloquios para evitar responder a las preguntas del senador Ángel Gordillo, que a su vez se ha enredado, sobre todo al principio de su intervención, en una discusión sobre las medidas contra la pandemia que Sánchez ha aprovechado para ganar tiempo y eludir pronunciarse sobre la supuesta corrupción en su entorno más cercano.

«¿Cuánto dinero ha cobrado usted?», ha planteado Gordillo, cuando por fin se ha metido de lleno en el asunto central de la comparecencia, para abrir uno de los momentos de más tensión de la jornada con la respuesta de Sánchez. «Parece que el sentido común en esta comisión de difamación no funciona», ha respondido Sánchez, unas palabras que el presidente de la 'comisión Koldo', el popular Eloy Suárez, ha pedido que se retire del Diario de Sesiones.

Gordillo sí ha planteado después a Sánchez otras cuestiones concretas: «¿Cuándo conoció las actuaciones delictivas de Koldo? ¿Y las de Ábalos? ¿Usted conocía que Ábalos le tenía puesto a Jésica (Rodríguez, una de sus exparejas) un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid? ¿Y que elegía mujeres en un catálogo?».

Pero el senador de Vox tampoco ha encontrado respuesta. Como mucho, el presidente ha afirmado que actuó, para levantar un dique de contención, «tanto desde el Gobierno como desde la Secretaría General del PSOE en el momento en que se produjo la detención de Koldo García». «Una cosa es la confianza política que deposité en Ábalos y otra, el comportamiento diario de Ábalos, que me decepcionó», ha dicho Sánchez, que ha asegurado, de forma genérica, «haber asumido responsabilidades» sobre los escándalos de su partido y ha negado que su suegro, Sabiniano Gómez, financiara «a la banda del Peugeot», como la ha llamado Gordillo, durante las primarias del PSOE de 2017. «Dejo a un lado los calificativos sobre mi suegro ya fallecido. Pero por supuesto, no», ha aseverado Sánchez.

Con sus 25 minutos reglamentarios a punto de cumplirse, Gordillo ha puesto otro asunto sobre la mesa, los supuestos vínculos de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, con el salvamento con dinero público de Air Europa en plena pandemia. «¿Con cuántos directores de empresas cotizadas contactó usted para los negocios de su mujer? ¿Influyó su esposa en el rescate de Air Europa?». E incluso más: «¿Han cobrado usted o personas de su entorno comisiones por el rescate de Air Europa?». Pero Sánchez también ha escapado, aludiendo, de nuevo, a su declarada «asunción de responsabilidades» y finalmente, atacando a Vox por la financiación del partido señalada por el Tribunal de Cuentas y sus créditos con un banco húngaro.