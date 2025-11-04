Vox pilotará desde Madrid la negociación para elegir al sustituto de Mazón

Vox pilotará desde Madrid la negociación con el PP para elegir al nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, pero para el partido de Santiago ... Abascal, la prioridad no será el nombre del candidato que los populares pongan sobre la mesa, sino las propuestas que se incluyan en el programa de gobierno. «Nos da igual el perfil del candidato que sustituya a Carlos Mazón, priorizamos la propuesta política», explican fuentes de Vox.

La formación de derecha radical subraya que la interlocución con el PP se llevará desde la sede central, en la calle Bambú de Madrid, y desde allí saldrán las directrices que luego los responsables provinciales del partido (en la estructura de Vox no existen los líderes autonómicos) concretarán con los negociadores populares. «Vamos a controlar los programas», insisten desde Vox.

El primer paso de la negociación lo ha dado este martes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha llamado a Abascal, pero Vox está a la espera de que los populares les hagan llegar una «propuesta formal» para la Generalitat valenciana. De hecho, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha evitado opinar sobre los posibles candidatos para «no contribuir al relato mediático», ha asegurado en la Cámara baja.

«No queremos adelantar ningún escenario hasta que el PP deje claro qué quiere hacer. Cuando haya una propuesta formal, porque a esta hora no sabemos, ya valoraremos», ha indicado Millán, que ha insistido en que su formación no actuará «ni con el tacticismo del PSOE ni con la torpeza del PP».

Vox, que tiene la llave para abrir el Palau de la Generalitat, sabe que está en una posición de fuerza respecto al PP. Abascal dijo el lunes que su partido no va a regalar la presidencia de la Comunidad Valenciana a los populares sin un acuerdo que incluya sus postulados (frenazo a la inmigración irregular, acabar con el Pacto Verde, poner en primer plano el campo) y en la misma línea, Millán ha insistido en los errores. «El PP no está sabiendo defender a los españoles de una banda mafiosa que es el PSOE», ha afirmado la portavoz.

Mientras, el portavoz de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos, ha asegurado este martes que la mejor salida a la crisis en la Comunidad sería «un presidente autonómico de Vox» o «un gobierno con mayoría absoluta de Vox». «El mejor candidato para suceder a Carlos Mazón es un candidato de Vox», ha dicho Llanos.