Wenceslao López apunta al Senado Martes, 2 julio 2019, 01:29

Una de las primeras decisiones que tendrá que adoptar el Parlamento asturiano a la vuelta del verano será la designación de los dos senadores que le corresponden a Asturias por designación autonómica. La aritmética parlamentaria ha deparado que estos dos puestos correspondan al PSOE, al disponer de 20 diputados, el doble que los obtenidos por la segunda lista más votada, el PP.

El PSOE aún no tiene decidido los nombres que propondrá para representar al Parlamento asturiano en el Senado. No obstante, fuentes consultadas señalan al ex alcalde de Oviedo, Wenceslao López, como uno de los dos candidatos para uno de estos escaños. El otro será para una mujer, aunque su nombre no ha trascendido.