Zapatero cree que Ciudadanos «es el peor experimento de la democracia»

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero calificó este lunes a Ciudadanos como «el peor experimento de la democracia». Unas palabras rotundas que llegan en un momento en el que el Gobierno intenta acercarse a la formación naranja para conseguir su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

El anterior líder del partido, Albert Rivera, respondió al expresidente en Twitter asegurando que su crítica «es un elogio, viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país». Poco después, en una rueda de prensa telemática, la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, señaló que el mensaje de Rivera le parecía «moderado» y arremetió contra Zapatero al que tildó de ser «el peor presidente de la historia».

El exlíder socialista, también sigue llevando la contraria a su antecesor Felipe González y cree que la gestión de la epidemia de coronavirus «unirá aún más a este Gobierno», una semana después de que este lamentara que «el Gobierno parece el camarote de los hermanos Marx».

En una entrevista este lunes en la cadena Cope, Zapatero alabó la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus. «El Gobierno ha tomado en muy poco tiempo muchas decisiones trascendentales y se han sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobiernos monocolores», afirmó.

Zapatero, que estaba al mando del Ejecutivo cuando se desató la crisis económica de 2008, considera que la actual situación «es mucho peor». Sin embargo cree que el Gobierno va «a salir más reforzado», sostiene el expresidente, «y el PP más debilitado, porque sólo le queda ya entenderse con Vox».

En la entrevista mostró buena sintonía con las tesis de Podemos. y reconoció que prefería el pacto de Sánchez con Iglesias que con Rivera. «Es importante que un grupo que venía de posiciones antisistema viera que la democracia es verdad», añadió.

Repuesta de la UE

El expresidente del Gobierno ve con buenos ojos la respuesta que ha tenido la UE para hacer frente a esta crisis a diferencia de la postura que adoptó en 2008 y cree que si hay una «recuperación vigorosa» no harán falta recortes. «Hace doce años, el BCE no dio liquidez ni compró bonos. Tuvimos una presión muy fuerte. Ahora hay un plan de recuperación. Si conseguimos que en el primer semestre de 2021 haya una recuperación vigorosa, sólo harán falta medidas de contención de gasto pero no recortes«, ha dicho. En este sentido, ha negado que él en su momento recibiera llamadas de Merkel u Obama para activar el plan de ajustes. «Era yo el que llamaba a los diferentes grupos parlamentarios para sacar unas medidas que iban a contener el gasto», explicó.