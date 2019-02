Zapico: «IU Asturias no puede ser una provincia de Roma en la que un emperador determine que está o no permitido» Ovidio Zapico, diputado de IU «Estamos seguros de que hay decenas de miles de asturianos que se reflejan en nosotros, en el proyecto político de IU que no pueden quedar huérfanos» EUROPA PRESS Jueves, 28 febrero 2019, 10:53

Los diputados de IU, Ovidio Zapico, Marta Pulgar y María José Fernández Miranda, han mostrado este jueves su rechazo al acuerdo reeditado este miércoles para la confluencia con Podemos y han manifestado que «hay que decir basta ya a situaciones como la que se ha vivido ayer en Madrid».

«Estamos seguros de que hay decenas de miles de asturianos que se reflejan en nosotros, en el proyecto político de IU que no pueden quedar huérfanos. IU de Asturias no puede ser una provincia de Roma en la que un emperador determine que está permitido y que no. Somos una aldea Gala que no sólo va a resistir sino que tiene vocación de crecer junto a otras pequeñas aldeas Galas que hay en el Estado Español», ha indicado Zapico.

Podemos e Izquierda Unida cerraron este miércoles el acuerdo para reeditar la confluencia para las elecciones generales del 28 de abril, esta vez bajo la marca Unidas Podemos, y ello implicará una distribución de puestos según el cual IU ocupará el segundo o el tercer puesto de las listas al Congreso de casi todas las circunscripciones, y el primero en Málaga, que será para su líder, Alberto Garzón, Segovia, y Palencia.

Los tres diputados asturianos forman parte de la candidatura encabezada por Ángela Vallina que se batirá en las primarias con la de Ramón Argüelles y Carmen Conde el próximo 9 de marzo.

Zapico ha indicado que esa candidatura pretende ser el germen de la reconstrucción del espacio político de IU en la comunidad autónoma. «Creemos en estas primarias y en la participación de la militancia, ellos son los que van a integrar con sus votos las tres propuestas encima de la mesa», ha explicado Zapico.