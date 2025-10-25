El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Rey coge la mano a su hija, la Princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios.

El adiós del Rey ante la Princesa madura

Mario Draghi lanzó una apuesta a favor de una nueva Europa regida por el «federalismo pragmático» en una ceremonia con Mary-Claire King ausente

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Han sido 44 años, siete junto a su hija, la Princesa de Asturias, sobre el escenario, y es el momento de dejarle a ella ... todo el protagonismo y el liderazgo. El Rey Felipe VI pronunció en el Campoamor un discurso menos imbricado con el hoy, con la actualidad, con la situación política, el mundo y el país de lo que acostumbra en ese mismo atril, y ella, en cambio, dio un paso al frente y se mostró segura, serena, madura, capaz de bromear, de improvisar y lanzó sin dudar una mirada reposada y reivindicativa sobre la realidad que habitamos. Se escenificó así el relevo al frente de los Premios Princesa de Asturias que en la ceremonia del pasado año ya se alentaba. Ella, desde hace once años presidenta de honor de la Fundación, en pocos días cumplirá 20 años y ha de tomar el testigo: «Me corresponde –creo yo– ir cediéndole este espacio», dijo don Felipe, y anotó que lo hace con la «emoción de padre y Rey», momento en el que el público irrumpió en aplausos. Lo hace también «con la intención firme de mantenerme vinculado a los Premios, a la Fundación y a Asturias», porque «presente o no» en la Fundación saben, y su hija también, que siempre «estaré comprometido» con los objetivos y valores de los galardones.

