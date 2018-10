El triunfo del gris sobre la alfombra azul

La tarde de ayer fue típicamente otoñal. El cielo presentaba tonos del perla al antracita por momentos, pero las pocas gotas de lluvia no consiguieron deslucir la entrada de los invitados al Campoamor. Porque la lluvia también es gris, gris plata. El desfile fue constante, el teatro se fue llenando y por la alfombra azul se vio de todo, pero nada como el final: de impresionante podría calificarse el modelo de doña Letizia, un vestido de largo midi con patchwork brocado y bordado a mano en hilo, cristal y metal en tono azul noche, cerúleo, pizarra y nude. El fondo, gris como el cielo de la tarde y brillante al mismo tiempo. Gran creación de Felipe Varela, que no desaparece del armario de la Reina y no debería de hacerlo con aportaciones como la de ayer. A sus pies, zapatos 'peep toes' de leve plataforma y tejido transparente. Repitió doña Letizia los pendientes de chatones del concierto del auditorio, los maravillosos brillantes del joyero de la reina Victoria Eugenia.

Y si la Reina brilló, la Reina emérita también, aunque con un estilo bien diferente. Doña Sofía optó, como viene siendo habitual, por un discreto traje de chaqueta entre el blanco roto y el gris perla clarísimo. Un color y mil matices que acompañó de un sencillo collar y la insignia de la Fundación Princesa.

Justo antes de la entrada de la familia real, habían llegado los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Elegante Ana Pastor con un clásico, entallado y bonito vestido verde, del mismo terciopelo que una cartera con gran lazo y zapatos destalonados. De color fucsia, la vicepresidenta Carmen Calvo, ataviada con un camisero y salones en ante, que el otoño siempre se alía bien con el ante. También de gris, Cristina Garmendia, la que fuera ministra de Ciencia, con un vestido de tipo 'new look' abotonado en el delantero y ajustado con un cinturón con hebilla de pedrería. Interesante fue el abrigo de Bibiana Aído, en espiguilla igualmente gris, con volumen en la espalda. El mismo por cierto que lució en el concierto de la OSPA del jueves.

01:18 Vídeo. Carmen Calvo; Beatriz Tajuelo y Albert Rivera; y Isabel Torres y Pablo Casado.

Azul entre cerúleo y petróleo la casaca de cuello chimenea sobre vestido que Marcos Luengo hizo para Teresa Sanjurjo, con cartera de artesanía colombiana que conquista a 'influencers' y presidentas por igual.

Nunca faltan los estampados en la ceremonia, aunque en esta ocasión se presentaron más en bordados que en estampaciones. Como excepción, el formidable vestido de Etro étnico y en tonos naranjas lucido por Soledad Saavedra, esposa del senador Vicente Álvarez Areces. Floreada y con vocación de levita brocada sobre pantalón ancho de terciopelo fue la presidenta de PP Mercedes Fernández. Con traje de pantalón con motivos botánicos, la condesa viuda de Latores, María Teresa Álvarez. Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, eligió un acertado vestido negro con flores rojas con hebilla en el escote. El más alegre de la jornada, el de la concejala de Oviedo Covadonga Díaz, con vivas flores sobre fondo negro en un vestido con la espalda en forma de capa.

Hubo profusión de prendas bordadas: la llamada reina de corazones, Isabel Preysler, se estrenó en el Campoamor con un impecable vestido negro entallado hasta la cintura y falda tulipán con bordados en negro. También ella optó por los zapatos destalonados en rojo carmesí. O pasión, segun se mire.

El punto es uno de los tejidos de la temporada y con él debutó Isabel Torres, mujer de Pablo Casado. Entalladísimo modelo azul con drapeado central y mangas abullonadas de la firma Colour Nude. Mientras, Beatriz Tajuelo, pareja de Albert Rivera, continúa su progresión hacia el olimpo imaginario de las más elegantes. Ayer, con vestido rosa suelto y con detalle fucsia de gasa al hombro firmado por Ulises Mérida. El mono también tuvo su momento en varias modalidades, como el azul marino de pantalón culote y escote barco de Eva Cárdenas, esposa del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Ella fue una de las invitadas con el lazo reivindicativo de la lucha contra el cáncer de mama. También de mono, pero éste ajustadísimo y en negro de punto y pernera palazzo, Alicia Alcocer Koplowich. Otro, de gasa negra transparente en el escote y con bordados, el lucido por Marta Serrano, mujer de Ignacio Prendes, de Ciudadanos, que acompañó de cartera de terciopelo granate de Reliquiae.

Galería. Los hombres también se atrevieron con las tendencias.

El encaje, tejido en retroceso dentro de nuestra pasarela particular, fue la opción de Paloma Rocasolano. La madre de la Reina fue una de las pocas que se apuntó a este clásico con un vestido entallado azul con echarpe de gasa dentro de su habitual estilo para esta ceremonia. Si hablamos de encaje no podemos dejar de mencionar el del vestido de Clara Cimas, guapísima de gris con pedrería de cristal del brazo de su marido, Daniel Alonso. Igualmente acertada con encaje y en fucsia, Carmen Fernández Monteavaro, pareja del arquitecto Emilio Llano.

El toque roquero de la noche fue aportado por Inés García, la mujer de Jacobo Cosmen, con una americana modelo icónico de Yves Saint Laurent que llevó en negro y conjuntó con unos pantalones de cuero y altísimos estiletos.

Y con tantos matices de estilo como asistentes a la ceremonia, la premiada con el premio Princesa de Asturias Nice Nailantei Leng'ete, que destacó con un precioso vestido azul eléctrico con cinturón, corona y gargantilla masái.

Y la pasarela acabó dejando de manifiesto que los vestidos se alargan, que el reinado del negro va a ser eterno, aunque el gris amenace con destronarlo, que para una ceremonia un hilo de oro o de plata siempre proceden y que el terciopelo nos acompañará alguna temporada más. Los Premios Princesa de Asturias finalizan, la moda continúa y nos vemos en la próxima alfombra. Fundido en negro. O en gris.

