Diez Oscar atesora Alejandro González Iñárritu (Ciudad de México, 1963), un grande del cine capaz de firmar una cinematografía dispar y siempre con sello propio. Mexicano que ha hecho carrera en EE UU, el director de 'Amores perros', 'Babel' o 'El renacido' está en Asturias para acompañar a Graciela Iturbide, Premio Princesa de las Artes.

–¿Quién es Graciela para usted?

–Graciela es una persona que a todos los mexicanos nos ha enseñado con su trabajo a ver México de una forma distinta. Es una persona que quienes trabajamos en las artes visuales o cualquiera con una mínima sensibilidad se da cuenta de que sus imágenes tienen impacto y en ellas revela lo extraordinario y lo ordinario. Es inspiración, es llevar la vida y el arte con gracia, con humildad y con sabiduría. Es una maestra.

–¿Se ha perdido el mundo una gran cineasta?

–Yo creo que sí, pero habríamos perdido una gran fotógrafa si hubiera sido cineasta. Ella en un solo cuadro captura mucha más complicidad que en películas enteras. En sus imágenes dispara muchas historias que uno se hace en su cabeza.

–¿Cómo es su planteamiento a la hora de elegir la fotografía para una película?

–Dirigir es traducir conflictos humanos a la imagen y ese lenguaje que tú eliges para narrar una historia o transmitir una emoción, un sentimiento. Primero tienes que tener un dominio del lenguaje y entender por qué uno en concreto se subordina mejor a la historia. Es una elección fundamental porque lo que la realidad te regala o tú creas es una parte, pero la forma en la que tú pones la cámara, ese cuadrito que eliges entre 360 grados de realidad, viene de lo que tú eres, de la síntesis de lo que eres. Y ese es el lenguaje cinematográfico. Eso es lo que habla de un cineasta, y por qué hace cine de una forma u otra. Hay dos cosas: una racional, elegir un ángulo, la lente, la profundidad de campo, y la otra, finalmente el cuadrito que eliges, y algunas veces ocurre en el subconsciente.

–Está a un año de estrenar 'Judy', su película con Tom Cruise. ¿Qué se puede contar?

–Puedo contar muy poco. Es una comedia salvaje de dimensiones catastróficas, que es muy divertida pero también muy profunda y creo que va a sorprender al mundo el señor Tom Cruise. Tuve a Tom y a un reparto maravilloso y se estrenará el próximo año.

–25 años de 'Amores perros'. Cómo pasa el tiempo...

–Es surreal. Lo más interesante para mí es ver que todos los que la hicimos estamos viejos y la película sigue igual de fresca y joven que antes. Ese es el regalo más hermoso de una película que se ha venido renovando, y eso es muy gratificante. Es impresionante ver cuántas cosas han cambiado en 25 años y al mismo tiempo no ha pasado nada... Esa extraña sensación borgiada.

–Decía el miércoles en Gijón que ese dolor que alimenta México sigue estando presente.

–Sí, y aún más, tristemente. La belleza de México aumenta y el horror y el dolor también. La violencia, la corrupción, el cinismo, la avaricia, la crueldad, no nos han dejado por alguna razón, pero al mismo tiempo la dulzura de la gente, la belleza de la cultura, la expresión brutal que hay en cada mexicano... Es la contradicción de la vida y la muerte agarrándose de la mano todo el día. Eso es una verdad en 'Amores perros' y hoy en día.

–¿Cómo está viviendo el acoso de Trump hacia los mexicanos?

–Es una situación tremenda. Lo primero que hace un sistema autoritario es controlar el lenguaje, dominar lo que se puede y no se puede decir, qué idioma se habla. Eso ya sabemos las consecuencias que tiene, se ha vivido en España muchas veces. Creo que además el lenguaje que utiliza es para deshumanizar y hacer una abstracción de la naturaleza del emigrante, categorizarlo como un criminal sin entender la complejidad y el dolor de tantas personas que huyen para sobrevivir y hacer su vida. Acusarles es de una ignorancia y una crueldad que no se habían visto en alguien que manejara un país con tanto poder, tanto dinero y tanta tecnología. No solo los mexicanos, sino el mundo entero está aterrado con lo que está sucediendo.

–¿Cómo afecta al arte, a la cultura?

–Él quiere, pero no lo va a lograr, porque el arte crece con el obstáculo, con los gobiernos opresivos, cuando realmente el artista tiene que sacar mucho más la fuerza de expresión es cuando vienen las dificultades. El conflicto genera la necesidad de expresión, de avanzar y reflexionar y los artistas tenemos una oportunidad aún mayor. Eso no va a poder frenarlo, va a crecer.

–No le gusta acomodarse, acaba de rodar 'Judy', ¿algún reto le tienta ya?

–Ahora mismo tengo que terminar esta. Me faltan meses de posproducción y edición, una etapa muy creativa, donde una película o la destruyes o la elevas a un gran alto. En eso estoy enfocado ahorita.

–¿No le apetece volver a rodar en España?

–Me encantaría. Sería muy hermoso. He recorrido la costa de Asturias y la sierra del Cuera es de los lugares más hermosos del mundo, así que ojalá algún día haya una chispa por ahí de alguna historia.

–¿Cómo está siendo la experiencia de los Premios Princesa?

–Muy hermosa. Me parece que los premiados son exquisitos todos. Fuimos a la Fábrica el jueves y me pareció un lugar espectacular, tiene un potencial enorme, ojalá que desarrollen algo ahí. Ha sido bonito. Y sobre todo ver a Graciela tan contenta y tan reconocida me parece el fin de este viaje. Estamos contentos, porque además mi esposa [María Eladia Hagerman] es de ascendencia asturiana por su madre, su abuelo era de Pinzales, y es un lugar que tenemos en el corazón.