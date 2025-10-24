Amor, curiosidad y espiritualidad

Es para mí un honor pero un compromiso escribir estas líneas para poder describir, humildemente, lo que me sugiere la obra de esta gran fotógrafa mexicana.

Graciela Iturbide se enamoró de la fotografía de la mano del gran Manuel Álvarez Bravo, que le enseñó a ver y mirar y que ... después de haber ejercido como su ayudante durante un corto espacio de tiempo, decidió buscar (para encontrar) y encontrar su propio lenguaje.

Su obra refleja con sensibilidad y emoción su empático interés por las personas y por los temas que aborda a lo largo de su camino artístico. Su mensaje humanista está impregnado de poesía, de drama, de historias personales y vivenciales, muchas de sus imágenes a mí me ayudan a visualizar el realismo mágico que envuelve su recorrido por tantos países y en especial México.

Su mirada me lleva a imaginar para luego conocer y comprender a sus personajes, sus tragedias, sus costumbres y tradiciones… Aborda muchos temas que fotografía con gran hondura.

Son poderosos los retratos, algunos con toques surrealistas, otros con humor, pero siempre dignos. Me encanta su serie 'Los pájaros', me inquietan 'Los angelitos', sus paisajes me llevan lejos, 'La Muerte' me perturba y su interés por la naturaleza estática, los cáctus, las piedras, las raíces, los convierte en piezas monumentales, esculturales y les da un significado simbólico.

Asimismo, su trabajo encierra un gran sentido etnográfico, transmitiendo la vida en blanco y negro aún cuando ésta está llena de color y sentimiento. El dolor y la soledad los refleja con muy pocos elementos, véase el reportaje que hizo sobre Frida Khalo y esas pertenencias que tuvo y necesitó alrededor de su dolorosa vida.

A mí, personalmente, me gustan mucho las fotografías espontáneas que consigue, esas que podríamos definir como el instante decisivo. Aquellas que surgen sin haberlas previsualizado, con una composición exacta y la expresividad fresca y natural.

La obra de Graciela Iturbide contiene mucho amor, curiosidad, espiritualidad a todo aquello que alcanza su vista y es un gran referente para todos los que nos acercamos a mirar su trabajo a través de sus ojos, vemos un mundo sugerente, lleno de contrastes, medio místicos medio espirituales, pero llenos de vida real.