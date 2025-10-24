El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alicia Varela
Premio Princesa de Asturias de las Artes: Graciela Iturbide

Amor, curiosidad y espiritualidad

Ana Muller

Fotógrafa

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:29

Comenta

Es para mí un honor pero un compromiso escribir estas líneas para poder describir, humildemente, lo que me sugiere la obra de esta gran fotógrafa mexicana.

Graciela Iturbide se enamoró de la fotografía de la mano del gran Manuel Álvarez Bravo, que le enseñó a ver y mirar y que ... después de haber ejercido como su ayudante durante un corto espacio de tiempo, decidió buscar (para encontrar) y encontrar su propio lenguaje.

