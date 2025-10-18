Calma, bullicio y esperanza en la Fábrica de la Vega

M. F. Antuña Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Hay una inmensa contradicción en la Fábrica, ese lugar de pasado industrial y presente cultural convertido en epicentro de las actividades de la Semana de los Premios Princesa de Asturias. Y la hay porque al tiempo que invita al descanso, a la relajación y la contemplación, propone un no parar de música, de cantar, de mirar, de ver, oír y disfrutar.

Es gozosa esa contradicción que no es tal porque perfectamente se puede disfrutar del gran mural situado junto a las pistas de tenis con sillón en alto incluido para el juez que rinde tributo a Serena Williams (Deportes) y para dejarse mecer por la paz que depara el espacio bautizado 'La sociedad del descanso', que propone unas instalaciones artísticas que son en realidad hermosísimos jardines ocupando ese espacio industrial de altísimos techos y con un piano incluido. Es el homenaje a Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), ese filósofo nacido en Corea y afincado en Alemania que habla de la sociedad del cansancio y de lo necesario que es pararnos a pensar. «En el jardín creo silencio. Estoy a la escucha», ha dejado escrito él en 'Loa a la tierra. Un viaje al jardín'. Fue él precisamente el protagonista de una de las actividades vespertinas en la Fábrica, un concierto bautizado 'Alas para pensar' de lo más revelador en lo musical y en lo puramente vital, en el plano más filosófico y reflexivo y en lo emotivo. Las pianistas Marta Espinós e Isabel Dombriz interpretaron piezas que él considera inspiradoras y la música, actriz y escritora Christina Rosenvinge las fue entrelazando poniéndole las palabras que el galardonado ha dejado escritas y las de otros. «Tengo dos Flügel. Lo digo en ambos sentidos. Flügel es una palabra alemana que se traduce como ala, pero también se refiere a los pianos de cola», así arrancó la narradora, poniéndole voz a Han, antes de que sonara 'Claro de luna' de Claude Debussy. Dos pianos de cola sobre el escenario y la filosofía de Han sobre la pantalla, que se sucedería durante todo un recital que permitió disfrutar de los versos de Paul Celane, la música de Robert Schumann y Heinrich Heine a cuatro manos, las palabras de George Mooustaki y tras ellas la variación de Goldberg número 15, un soneto de Rilke... Y una carta de Rosa de Luxemburgo a Sohpie Liebknetch, y más vaciones de Goldberg y fragmentos de 'Zarabanda', un libro de Byung-Chul Han recogidos en 'La tonalidad del pensamientos –«Existen pensamientos luminosos. Son claros, irradian una luz clara que provoca felicidad»–. Así se expandió el pensamiento de un pensador que escribe entre flores y que clama para que dejemos de explotarnos a nosotros mismos y dejemos de ser siervos.

EL PROGRAMA DE HOY Aire compartido Respiración profunda. 10.30 horas, en la Nave Taller, actividad dirigida por Verónica Castro.

Proyecto Gurb, juego alienígena A las 11.30, 12, 12.30, 13, 13,30 y 14 horas, en en el centro de Oviedo y la Fábrica de la Vega.

Hacer lento, manos de lana Taller de creación, Nave Almacén Comercial, de 10.30 a 13 horas.

Máscaras, personas y espectros Taller de creación con Pablo de Lillo, Espacio Intersticial, de 11 a 12.30 horas.

Altar de los anhelos Taller de pintura con Toño Velasco, Nave Almacén Comercial, de 11.30 a 13.30 horas.

Música para jardineros 'Loa a la tierra', concierto, a las 12 horas, Nave Taller, con Marta Espinós, pianista.

Picante pero sabroso Concierto de música mexicana, 13.30 y 21.30 horas, Nave Almacén.

Jaz extraterrestre Jorge Viejo dirige un concierto inspirado en Gurb, Nave Fundiciones, a las 18 y 19.30 horas.

La sociedad del cansancio Cine, 19 horas, Artes y Oficios.

Alas para pensar Concierto de piano, Nave Almacén, 19.30 horas.

Boleros para buscar el Golden Gate Concierto karaoke, Nave Fundiciones, 21. 30 horas.

La música siempre es inspiración, ninguna duda cabe. Es diversión mayúscula, plena y mágica. La música es salud y felicidad. En el precioso karaoke que, inspirado en la literatura de Eduardo Mendoza, se ha creado en la Nave Fundiciones, hubo cuando llegó la noche fiesta. Gran Sugrañes es el título de ese espacio expositivo que busca recrear el local con el que soñaban los personajes de 'Sin noticias de Gurb', una de las obras más divertidas del bienhumorado Premio Princesa de las Letras, Eduardo Mendoza, sin olvidar otros locales descritos en su literatura. Una maravilla de espacio con sus botellas de Pipermint sobre la mesa en el que sonaron pasadas las nueve y media los 'Boleros para buscar el Golden Gate'. Un concierto karaoke con Santi Alverú ejerciendo como maestro de ceremonias alentando al público a animarse a cantar. A la guitarra, Ángel Miguel. Y sonando: 'Más daño me hizo tu amor', 'Tú me acostumbraste' o 'Si tú me dices ven'.

Hubo cine, 'El método Williams', en ese maravilloso espacio de Artes y Oficios, y hubo mucha gente simplemente mirando y disfrutando de otras instalaciones, como el mural realizado por el colectivo Berde para rendir homaneje a Graciela Iturbide antes de pasarse por la exposición que emerge en la Nave Cañones con una maizal inmenso uniendo Asturias y México en la tradición alimenticia y en mucho más.

Muy cerca del mural con fotos intervenidas de Iturbide se ubica un altar de los anhelos, que recopila frases de inmigrantes, esos de los que tanto sabe Douglas Massey (Ciencias Sociales). Quizá en los anhelos de otros seamos capaces de relativizar los propios: un hogar, la familia unida, la paz. Quizá así se pueda encontrar esa calma necesaria. «Volver a la tierra significa volver a la felicidad», es una de las máximas de Byung-Chul Han. Se pudo leer en pantalla en la Vega. También esta otra: «Sin esperanza no hay inicio ni revolución, no hay futuro». La esperanza es gran el anhelo.

