El presidente del Principado, en el hall del hotel de La Reconquista, minutos antes de la recepción con la Familia Real.

«Capital de España durante unos días», pero «sin noticias» ni soluciones al peaje del Huerna

La polémica entre Asturias y el ministro de Transportes estuvo este viernes muy presente en el hall del hotel de La Reconquista, donde Adrián Barbón deslizó: «Con estos premios mucha gente se da cuenta de que hay vida más allá de la M-30, lo que no es un asunto menor»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:26

Comenta

«Durante estos días, Asturias se convierte en capital de España; capital mediática, capital social y capital cultural. Y eso siempre es motivo de alegría, ... porque así mucha gente se da cuenta de que hay vida más allá de la M-30, lo que no es un asunto menor». Sonaban estas palabras del presidente del Principado a aviso a navegantes para quienes toman decisiones al otro lado de la principal circunvalación madrileña, aunque Adrián Barbón se mostraba este viernes, en la recepción y almuerzo que los Reyes ofrecen en el hotel de La Reconquista la mañana previa a los Premios Princesa de Asturias, menos prolijo en sus declaraciones políticas que en ediciones anteriores.

