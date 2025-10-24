«Capital de España durante unos días», pero «sin noticias» ni soluciones al peaje del Huerna

«Durante estos días, Asturias se convierte en capital de España; capital mediática, capital social y capital cultural. Y eso siempre es motivo de alegría, ... porque así mucha gente se da cuenta de que hay vida más allá de la M-30, lo que no es un asunto menor». Sonaban estas palabras del presidente del Principado a aviso a navegantes para quienes toman decisiones al otro lado de la principal circunvalación madrileña, aunque Adrián Barbón se mostraba este viernes, en la recepción y almuerzo que los Reyes ofrecen en el hotel de La Reconquista la mañana previa a los Premios Princesa de Asturias, menos prolijo en sus declaraciones políticas que en ediciones anteriores.

Pero difícil eludir el conflicto que el Ejecutivo asturiano mantiene con el Ministerio de Transportes a cuenta del peaje del Huerna, aun cuando la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, no consideró que era ocasión ni momento para abordar este tema, sino para poner en valor los Premios Princesa de Asturias como «escaparate de la región ante el mundo». Adrián Barbón, por su parte, sí apuntó en respuesta a los periodistas que «todavía no hemos tenido noticias del Ministerio».

¿Ha caido en saco roto, entonces, la gran movilización protagonizada el pasado 17 de octubre por la sociedad asturiana? «Nosotros ya hemos transmitido cuál es nuestro planteamiento», zanjó el presidente autonómico. Y ese planteamiento cambió, según recordaba Adrián Barbón, cuando la Unión Europea declaró ilegal «lo que hicieron el PP y Cascos para prolongar la concesión del peaje del Huerna cincuenta años».

El jefe del Ejecutivo asturiano no acudirá al acto socialista previsto el domingo en León con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su ausencia ha generado suspicacias, pero Adrián Barbón quiso ayer desvincular esta circunstancia de la tensión existente en torno a la autospista del Huerna: «Me comprometí hace meses con un campeonato deportivo y, cuando la agenda del partido coincide con mi agenda de presidente, siempre antepongo la de presidente». Dicho esto, «un mítin no es el espacio para tratar estos temas», subrayó, «ni yo necesito un mítin para transmitir la posición de Asturias».

Respeto y diálogo

Una posición que expresaron en términos muy contundentes algunos de los representantes de esa sociedad asturiana que salía a la calle hace una semana para reclamar la eliminación del peaje del Huerna. «No cabe duda de que la fuerza que Asturias tiene en Madrid, lamentablemente, es muy pequeñita», expresaba Feliz Baragaño, al frente de la Cámara de Comercio de Gijón, «y todos sabemos que, al final, al Gobierno asturiano no le queda más remedio que navegar entre dos aguas» al tratarse de una discrepancia entre administraciones del mismo signo político. Y, «precisamente por ser el mismo partido», apostilló, «deberían tener más consideración con Asturias y buscar la manera de revertir esta situación de ilegalidad».

Si para Baragaño «es una falta de respeto» que el Ministerio de Transportes no haya reaccionado todavía a la manifestación promovida por los distintos agentes sociales de la región, su homólogo en la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, incidía en «hacer un llamamiento» al ministro Óscar Puente para que «busque fórmulas» para suprimir el peaje del Huerna o, entretanto, bonificarlo. «Asturias habló de manera unánime y con claridad, por tanto, el Ministerio debería abrir vías de diálogo», considera Paniceres sobre «este problema de relación del Estado con Asturias». Y ante el silencio de Madrid, ayer, hacía un nuevo llamamiento: «El Ministerio no puede permanecer ajeno y debería asumir la bonificación del peaje, que seguimos pagando a pesar de que la autopista del Huerna está en obras».

El glamour de los Premios Princesa de Asturias no aplacó el clamor y malestar de una región que sólo puede comunicarse con la Meseta a través de dicha autopista (AP-66). «Que haya opción de que Asturias pueda tener movilidad con la Meseta sin pagar peaje, sería una magnífica noticia, porque este peaje supone un lastre para las empresas de la región», constató Jacobo Cosmen, presidente de Alsa. Ahora bien, «la fórmula de cómo se va a hacer, el proceso judicial –inherente a esta batalla por su eliminación– o los plazos que va a llevar, ahí no me meto, porque los considero impredecibles, tanto a nivel político como judicial».

Sólo un ministro

Pero ayer no sólo se habló del Huerna en el hall del hotel de La Reconquista, donde se dieron cita menos políticos de lo acostumbrado en el almuerzo con los Reyes, la Princesa y la Infanta. El primero en llegar, el presidente del Principado, gran anfitrión de la comunidad, que también abordó cuestiones como la posibilidad de una moción de censura gracias a Junts o el adelanto de elecciones autonómicas en Extremadura. Sobre lo primero, aseguró que «no me preocupa en absoluto; sería el surrealismo en grado sumo». En cuanto a los segundo, «yo, desde luego, no tengo pensado convocar elecciones. Me sorprende que el PP diga que autoriza a sus presidentes autonomicos a adelantar elecciones, porque a mi eso no me lo tiene que decir nadie».

Frente a los tres ministros que asistieron el año pasado, en esta ocasión sólo estuvo presente el titular de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Entre las autoridades invitadas: Francina Armengol, presidenta del Congreso; Pedro Manuel Rollán, presidente del Senado; los exministros Ana Pastor, Íñigo Méndez de Vigo y Gustavo Suárez Pertierra; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, que llegó a Oviedo directamente desde Bruselas, aunque no a tiempo para el almuerzo real.