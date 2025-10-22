Douglas Massey, Premio Princesa de Ciencias Sociales: «Los emigrantes no son enemigos, no son amenazas, no son ladrones» El sociólogo analiza en Colombres el peso del fenómeno migratorio en Asturias y carga contra las políticas de Donald Trump: «No conocen la Historia. Todos somos migrantes»

Azahara Villacorta Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:16 | Actualizado 16:05h.

El peso de la emigración asturiana a América, un poderoso impacto en la Asturias de entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con aproximadamente 350.000 personas abandonando la región en busca de un futuro mejor, fue analizado esta mañana en el Museo de la Emigración de Colombres por el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, Douglas Massey, durante un encuentro titulado 'Migraciones ejemplares'.

El sociólogo y demógrafo estadounidense, nieto de emigrantes finlandeses que huyeron del hambre y la miseria y encontraron trabajo en Montana -su abuelo en una mina, su abuela en una cafetería- y que lleva más de cuatro décadas estudiando este fenómeno, defendió allí que el ser humano siempre será una especie en movimiento y que, de una u otra forma, «en este mundo, todos somos migrantes».

Mientras repasaba documentos y cartas antiguas, testigos de las andanzas de tantos asturianos que tuvieron que hacer las maletas para hacerse a la mar con mayor o menor fortuna, Massey puso además la lupa en cómo estos movimientos tuvieron una enorme repercusión en la historia y la sociedad asturianas, dejando profundas huellas en la arquitectura, el folclore y la cultura del Principado, pero también en muchos de los países del otro lado del charco. Una riqueza inconmensurable, sostuvo.

El Princesa de Ciencias Sociales visitó el Archivo de Indianos de Colombres para tratar sobre estas y otras cuestiones relacionadas con sus campos de estudio en una charla moderada por Santiago González Romero, director de la institución, en la que también participó Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del galardonado.

Y también en esa casa de tantas odiseas ultramarinas aprovechó para cargar contra las crueles políticas migratorias puestas en marcha en su propio país por Donald Trump, con la «tragedia» de las deportaciones masivas en primer término, que no hacen más que avivar «la ola de violencia» que recorre el planeta: «Vivimos en una época de xenofobia porque olvidamos nuestro pasado. No conocemos nuestra Historia».

Una Historia que nos habla de que «solo somos seres humanos intentando buscar nuevas oportunidades. Los emigrantes no son enemigos, no son amenazas, no son ladrones». Al contrario: «Tenemos que cambiar de mentalidad y aprovecharnos de un recursos que llegan, el capital humano. Las sociedades occidentales están envejecidas y necesitan mano de obra. Tenemos que acogerla. No podemos hundir nuestras propias posibilidades de crecimiento».