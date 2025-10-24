El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alicia Varela
Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Douglas Massey

¿La inmigración: oportunidad o reto?

Javier Mahía

Responsable Accem en Asturias

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:25

Comenta

Desde hace casi 33 años que llevo trabajando en el ámbito de las migraciones como Responsable Territorial de Accem en Asturias, siempre me hago esta pregunta, y a pesar de los contextos geopolíticos, económicos, sociales cambiantes vividos a lo largo de éstos años, la respuesta es siempre la misma: la inmigración es una gran oportunidad para aquellas sociedades y comunidades que estén dispuestas a acogerla, desde el respeto y desde la diversidad hacia las personas migrantes. Esto no quiere decir que la inmigración no comporte un reto a la hora de definir y diseñar las estrategias y las políticas de acogida en las sociedades receptoras con las máximas garantías.

Es obligado hacer memoria y recordar que España y Asturias han sido tierra de emigrantes (yo mismo soy hijo de emigrantes nacido en Bélgica, mis ... padres emigraron a este país en los años 60) y de personas refugiadas (tenemos una escultura en Gijón, en la playa del Arbeyal que nos recuerda el éxodo de aproximadamente 1.200 niños y niñas hacia Rusia en plena guerra civil española desde el puerto del Musel). Tenemos el recuerdo y la experiencia por lo que no debería ser un gran esfuerzo de empatía el que nos lleve a ponernos en el lugar de las personas que ahora son migrantes y preguntarnos, ¿cuál es el motivo del largo y sufrido viaje, y a los obstáculos a los que hacen frente estas personas...? ¿qué es lo que se encuentran en España como país de acogida?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  6. 6 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  9. 9 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias
  10. 10 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿La inmigración: oportunidad o reto?

¿La inmigración: oportunidad o reto?