El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa

La capital ya se vistió de gala por primera vez en la presente edición de los Premios Princesa de Asturias. Lo hizo, como es tradición, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo en la víspera de la gala de entrega, donde el jueves por la tarde la costumbre establece que sea la música la otra protagonista. Mucho antes de que empezara el XXXIII Concierto de los Premios Princesa: 'Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX', los aledaños ya dejaban ver que la fiesta que se estaba preparando sería mayúscula. No solo por el sonido inconfundible de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y el gran dispositivo de seguridad dispuesto, también porque los 'looks' que se paseaban eran más especiales que los de un jueves cualquiera.

La ciudad se vistió de largo para participar en el primer acto de la agenda de la Familia Real en Asturias por los galardones que llevan el nombre de la heredera. Ninguno de los invitados pudo fiarse de las predicciones del tiempo con el margen suficiente para pensar el atuendo escogido porque hace solo unos días todo hacía pensar que llovería a mares. Sin embargo, no fue así. Más bien todo lo contrario. Ni siquiera el viento que trajo la borrasca 'Benjamín' durante el miércoles y la mañana del mismo jueves acompañó a los invitados al concierto. Por fin, todos ellos pudieron dejar el paraguas en casa y apostar por el color.

Diferentes tonalidades de rosas, morados y azules fueron los más repetidos en una cita en la que abundaron los estampados y la gama cromática fue, en general, mucho más variada que otros años. Tampoco faltó uno de los colores de la temporada, el marrón chocolate, que estuvo presente en vestidos y trajes de chaqueta.

No hay alfombra azul en el concierto y, sin embargo, eso no resta 'flashes' ni atención a cuantos empezaron a entrar en el Auditorio ovetense algo antes de las seis de la tarde. La climatología particularmente suave de este otoño contribuyó a que pareciera más primavera que mediados de otoño.

Familia Real, todos a una

Si la 'pasarela' improvisada en que se convirtió el Auditorio Príncipe Felipe brilló por variedad y potencia de color, la Familia Real apostó por lo contrario y fue sobria y en perfecta armonía, combinando exclusivamente azul marino y negro.

La Princesa de Asturias y la Reina confiaron una vez más en el azul, que no solo es un color socorrido en este tipo de eventos y uno de los favoritos de su armario, en su elección influye casi más que todo lo anterior que es un color que transmite elegancia y confianza. Y pone de manifiesto que la heredera da un paso más este año en Asturias.

En detalle, doña Leonor optó por un conjunto de Emporio Armani. Fue elegantísima y muy adulta con un pantalón ancho de color azul marino y una chaqueta estructurada de estilo tweed con destellos bordados plateados, cuello con forma de caja, cierre de cremallera, manga larga y bolsillos. Con su elección hizo un guiño al emblemático diseñador italiano fallecido el pasado 4 de septiembre. El pelo decidió llevarlo semirrecogido dejando mechones sueltos enmarcando su rostro y ondulando la melena.

La Reina, por su parte, mantuvo su línea sobria y volvió a brillar en casa. Optó por un top que combinaba el azul marino y el negro y relucía –literalmente– porque la manga corta iba rematada con flecos de cristal. También llamaba la atención el cuello por su contraste y lo alto y entallado en la cintura que era el pantalón, de elegante color negro y muy ancho en la pernera, como los de su hija. Lo combinó todo con una capa que mostró al llegar al acto cuando pasaban tres minutos de la siete de la tarde, unos pequeños pendientes que no deslucían aun con el pelo suelo y su anillo de Coreterno.

La Infanta Sofía eligió el sobrio negro, pero sorprendió al lucir la espalda y apostar por un escote pronunciado tipo cascada en el que quizá sea su 'look' más atrevido en Asturias. En concreto, vistió un mono de la firma Hugo Boss, de escote halter y que, al igual que el de su madre y su hermana, era de pernera ancha. Era de cintura alta y la Infanta Sofía lo combinó con un cinturón para realzar la figura y apostó por el tirante.