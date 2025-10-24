El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alicia Varela
Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025: Byung-Chul Han

El filósofo que puso nombre a nuestro malestar

Armando Menéndez

Presidente de DAF

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:06

Comenta

La nuestra es la época del cansancio. Ya no nos persigue el látigo de un amo exterior: hemos aprendido a flagelarnos con nuestra propia ambición. ... El verdugo duerme en la misma cama que la víctima. Nos levantamos cada día con la sonrisa del éxito en los labios y la losa invisible del agotamiento en la espalda. La depresión no es un accidente: es la música de fondo de una civilización que confunde libertad con exigencia, y vida con rendimiento. Han no inventa esta melodía, pero supo ponerle nombre. Y nombrar, a veces, es el primer paso para sanar.

