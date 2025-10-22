Byung-Chul Han: «Somos como ganado alimentados con consumo. Ojalá los cerdos desobedecieran»

Jana Suárez Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:07 | Actualizado 16:13h. Comenta Compartir

Con música clásica y varios murales titulados 'El bosque de la diversidad' con palabras en diferentes idiomas, entre ellos el alemán, lengua que utiliza, Byung-Chul Han, fue recibido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, este miércoles en el I.E.S Universidad Laboral. En el salón de actos, 310 alumnos de 38 centros asturianos y 4 de fuera de la región (Badajoz, Madrid, Murcia y Valladolid) aplaudieron su entrada en el salón de actos. Se escuchó incluso algún grito de «¡Guapo!». El filósofo y ensayista de origen surcoreano se sonrojó y tomó asiento, no sin antes ser presentado por el escritor y también filósofo Eduardo Infante, quien alabó «la importancia de la filosofía y de las reflexiones en la extensa obra de Han para ayudarnos a formular las preguntas acertadas», subrayó.

Hizo halago Han, uno de los pensadores más críticos con el capitalismo, de su discurso sobre el abandono de la hiperactividad y de su propia revolución ante un mundo saturado de preguntas rápidas y antes de responder a la primera cuestión que le formuló una estudiante reflexionó sobre «lo mucho que me cuesta entenderme con los teléfonos móviles. No me manejo bien con estos aparatos. Estudié una ingeniería y no estoy en contra de la tecnología pero hay que tener mucho cuidado. Podemos acabar siendo esclavos de ella, de hecho creo que la Inteligencia Artificial será nuestro próximo amo», denunció Han, que sin embargo admitió utilizarla cuando la necesito. «En mis largos paseos por la naturaleza me gusta conocer el nombre de las cosas. Es entonces cuando hago una foto a una planta o una seta, por ejemplo, y utilizo Google Earth para saber cómo llamarla. Necesito saberlo para expresarle mi amor. La tecnología o el móvil que tanto utilizaís los jóvenes debería convertirse en una herramienta del amor y no esclavizarnos», comentó.

Tras reconocer que le gusta hablar y no contestar a las preguntas, decidió Han responder a la cuestión formulada por la joven ovetense sobre el lugar qué debía ocupar la filosofía en la educación. «No estamos bien. Vivimos en una sociedad hiperactiva y productiva. Yo abogo por recuperar la inactividad» y la capacidad de no hacer nada. Las escuelas, los institutos, las universidades se han convertido en una empresa neoliberal y los estudiantes son clientes y los profesores vendedores de conocimientos«, dijo el filósofo. »¿Queréis rendir mejor?«, dijo Han. »Hacer pellas. No hagáis caso vuestros padres. Dejar de ir algún día a clase y disfrutar de la naturaleza, pasear, caminar, pensar y simplemente disfrutar. Así lograréis un mejor rendimiento. Porque los lugares de estudio deberían ser más de ocio. La inactividad no está reñida con el rendimiento«, argumentó el profesor. Los alumnos le miraron estupefactos, mientras asentían con sus cabezas y esperaban la aprobación de los docentes.

Han tuvo claro la respuesta a otra pregunta que le pareció muy interesante. «¿Cuál es hoy una verdadera forma de desobediencia?», profesó un estudiante del colegio San Eutiquio de Gijón. Se refirió entonces el filósofo a una metáfora de Kafka que explica como un siervo le arranca el látigo al amo y se fustiga con él pensando así que es libre. «Hoy en día no somos siervos, pero aún, somos como ganado cebado y alimentado con artículos de consumo dentro de esta sociedad capitalista. Me encantaría ver que el ganado se revela, quiero ver a un cerdo desobedecer. El acto más fuerte sería la revolución, pero el ganado no lo hace», desarrolló Kan que entroncó esta respuesta con otra para añadir que «incluso los políticos son ganado del poder.»

«La muerte de mi perro 'Blanquito' me marcó»

El galardonado tenía claro su discurso. Quería enfatizar entre los jóvenes como el sistema neoliberal, está a su juicio podre y es el causante de muchas enfermedades degenerativas, de la depresión, ansiedad, del consumo de antidepresivos, etc...«Insisto. Hay que darle más valor a la vida contemplativa y a la adquisición de conocimientos reales». Habló entonces, tras ser preguntado por su infancia y detalló su primer acercamiento con la muerte, «cuando murió mi perro que se llamaba 'Blanquito'. Ahora lo pienso y eso me marcó más de lo que creí. Tenía que haberle dedicado algún libro», profesó. Y finalizó el encuentro deseando poder escapar del neoliberalismo y que este colapse e implosione.

Antes de culminar la actividad, una grata sorpresa le esperaba. Una alumna del I.E.S Universidad Laboral interpretó para el filósofo el Preludio Nº1 en Do, M, BWV846, de J. S. Bach. Han escuchó muy atento, con esa mirada que le caracteriza y que lo analiza todo. El público esperando ansioso su dictamen y como siempre, habló claro: «Tenéis que hacer una inversión en un nuevo piano. Por desgracia en este no se puede crear buena música ni ser fuente de inspiración. Este Yamaha que no llegará a los 1.000 euros no es bueno», matizó. Se levantó del asiento y bromeó como si quisiera buscar el piano de detrás de las cortinas. «Os voy a dar un consejo», dijo Han. «Tenéis que pedir un piano de cola modelo D-274 - Steinway. Cuesta 200.000 euros pero España es un país rico, es bueno. Pedirlo», subrayó. Aludió el galardonado a que el hambre empezaba a hacer efectos en su cuerpo y mente y se despidió con la expresión bávara «Mahlzeit!» que significa. «¡Que aproveche!».