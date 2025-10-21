Antonio Saborit: «Aunque no salga en la prensa, todos los días México recupera piezas expoliadas»

Inés Barea Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 16:06 Comenta Compartir

«Un museo o una biblioteca son espacios que están a la sombra de la concordia. Nuestra mente se revoluciona en el interior de una biblioteca y en el interior de un museo, pero el espacio es esencialmente amigable, amistoso, cordial, constructivo y humano en el mejor de los sentidos». Así lo explica Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México, y así se explica también que la institución que encabeza haya sido reconocida precisamente con el Premio Princesa de la Concordia que estos días le ha traído hasta la ciudad de Oviedo.

Se reunía esta mañana con los alumnos de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo y ha respondido algunas cuestiones que los jóvenes se plantean, no sin antes hacer un repaso por los orígenes de la institución, la historia de la antropología mexicana y la forma en la que una cultura tan rica y compleja se estructura en un museo que va camino de recibir este año cuatro millones de visitantes. Acompañado de Renata Ribeiro dos Santos, profesora de Historia del Arte, y Margarita Fernández Mier, catedrática de Historia, su explicación se remonta hasta el siglo XIX, cuando surgió la necesidad de conservar ciertos objetos que hasta aquel momento no habían recibido interés, y extiende su discurso en un recorrido hasta 1964, fecha en la que se inauguró el actual museo en la Ciudad de México.

Preguntado por las piezas expoliadas que conservan algunos museos, en su mayoría europeos, y su posible retorno a México, su respuesta es clara: «Todos los días, sin salir en la prensa, se recuperan muchísimas». El responsable es el departamento jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues desde el museo, «nuestro trabajo es mucho mas diplomático y tiene otro nivel de eficacia». Lo mismo sucede con algunos objetos que el propio museo mantiene en sus salas y que, en su momento, generaron resistencia en las comunidades indígenas de las que proceden, como es el caso del Monolito de Tláloc, originario de San Miguel de Coatlinchán. «Habrá que devolverlo sin duda», afirma. Pero se hará siguiendo las recomendaciones para su conservación y en condiciones que garanticen su supervivencia, pues también añade: «Si el monolito se hubiera quedado allí, estaría completamente vandalizado».

Era la ocasión para hablar también de las características de las dos plantas del edificio, que separan las colecciones arqueológicas y etnográficas, haciendo especial hincapié en esta segunda cuestión, la etnografía, pues es la que ha supuesto más quebraderos de cabeza a su equipo a la hora de plantear una musealización que lograse «contar el presente». «Tenemos la relación más intensa que podemos con los pueblos indígenas», asegura. Prueba de ello es que han contado con la «participación de jóvenes artistas indígenas» que hicieron un trabajo específico para una de las nuevas salas. «Empieza con la manera en que ellos se representaban a sí mismos antes del contacto con Europa; luego viene el traslado masivo de población de África como esclavos hacia América; luego, la manera en que la unificación bacteriana en el siglo XVI mermó la población de América hasta casi la extinción, y después lo que significó el período colonial y las revoluciones indígenas». «Es un reto transmitir la complejidad que tiene la sociedad mexicana», admite, pero el equipo que conforma el museo trabaja día a día para lograrlo, cuestionándose a sí mismo y escuchando lo que las comunidades por todo el país tienen que aportar para la construcción de esta colectividad.

