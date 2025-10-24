El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alicia Varela
Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Museo de Antropología de México

Donde el pasado no es ruina sino relato

Miguel Cane

Escritor y periodista

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:21

Cuando anunciaron que el Museo Nacional de Antropología e Historia recibiría el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, confieso que me alegré como si hubiesen premiado a un viejo amigo. No uno cualquiera, sino de esos que conoces desde la infancia y a quienes terminas reconociendo una nobleza que el tiempo sólo confirma. Porque el Museo de Antropología no es únicamente un edificio, ni siquiera un recinto: es una especie de mente colectiva, un espejo de piedra y agua en el que México se contempla y se interroga desde hace seis décadas.

Fue inaugurado en 1964, en pleno auge del optimismo modernista, cuando el país creía en la promesa de su propio mito. El presidente López Mateos, ... el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y un puñado de visionarios imaginaron un templo laico donde convivieran las culturas del pasado y las aspiraciones del presente. Aquel paraguas monumental suspendido sobre el patio central –que todavía asombra al visitante más cínico– parecía una metáfora del país: una gran estructura sosteniendo la lluvia de la historia. Hay quienes lo describen como «la sombrilla de los dioses», mientras fotografían la fuente que se desploma desde el centro, como si el agua brotara del tiempo mismo.

