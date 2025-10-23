Antonio Saborit: «Cualquier artista contemporáneo daría un brazo por crear hoy algo semejante a lo que se produjo hace siglos»

Madeleine Bremond, presidenta del Patronato del Museo Nacional de Antropología de México, y su director Antonio Saborit, visitan una exposición de trabajos realizados por alumnos en el IES Menéndez Pidal de Avilés.

El Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, tiene claro que el reto que afronta a futuro como espacio museístico de referencia a nivel mundial pasa por acercar sus investigaciones y descubrimientos al público más joven, a todos esos niños y adolescentes que quizás encuentren una barrera acercarse a un lugar de encuentro y divulgación cultural más tradicional en una era en la que las nuevas tecnologías han fagocitado todos los ámbitos.

En esa labor divulgadora, esta mañana 274 estudiantes de nueve centros educativos de Asturias participaron en un encuentro en Avilés con Madeleine Bremond, presidenta del Patronato del Museo Nacional de Antropología de México, y su director Antonio Saborit. Los alumnos les mostraron a los premiados una amplia variedad de trabajos que han elaborado durante los últimos meses, reinterpretaciones de algunas de las piezas más icónicas que alberga el museo mexicano.

Exposición de trabajos realizados por alumnos en el IES Menéndez Pidal de Avilés Pablo Nosti

Los propios estudiantes asturianos son una buena representación de esa generación que instituciones culturales como el Museo Nacional de Antropología de México tratan de acercar a sus salas y por eso les preguntaron a sus representantes cómo trabajan en mejorar esa labor divulgativa. «Desde hace un tiempo ya estamos trabajando en una aplicación que permitirá visitar el museo de forma virtual. Eso va a ayudar muchísimo y se suma a las nuevas plataformas y redes sociales en la que tratamos de divulgar y acercar el contenido del museo», destacó Madeleine Bremond. Su compañero, Antonio Saborit, añadió un lema del propio museo: «Las dos alas que hacen volar al museo son la investigación y la docencia. El deseo de comunicar y poner ante los ojos del visitante el acervo del museo. Es un reto que no existía hasta hace muy poco y que ahora afrontamos», señaló el director del centro museístico mexicano.

Antonio Saborit también quiso recalcar frente a los estudiantes asturianos la importancia de instituciones culturales como la que representan. «Los museos ocupan un lugar muy importante en nuestra sociedad y uno de los mayores retos que afrontamos tendrá que ver con preservar y difundir lo que contienen. Otro reto inmediato tiene que ver con la necesidad de multiplicar sus espacios para la investigación, ya que fueron diseñados como depósitos y lugares para guardar y son mucho más que eso».

El director del Museo Nacional de Antropología de México también ahondó en el reto de interpretar en el presente piezas y testimonios de culturas mesoamericanas con siglos de historia. «Sabemos mucho de cada una de las piezas que forman parte del museo y nuestra obligación es despertar el interés del público en materiales que tienen que ver con una vida muy distinta a la nuestra, pero con costumbres y hábitos que en el fondo remiten a la misma esencia y naturaleza humana. Hablamos de objetos cuya estética nos resulta contemporánea y cercana. Tenemos una vitrina en sala del occidente en la que hay un conjunto de figuras producidas en el año 400 y siempre digo que cualquier artista contemporáneo daría un brazo por crear hoy algo semejante a lo que se produjo hace siglos. Es más contemporáneo que el arte contemporáneo», recalcó Saborit.