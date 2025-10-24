El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alicia Varela
Premio Princesa de Asturias de Cooperación: Mario Draghi

Súper Mario

Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:34

Comenta

El economista Mario Draghi (Roma, 1947), ha sido distinguido con el prestigioso galardón Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional del año 2025. La distinción no puede ser más justa ya que es el europeo que más ha hecho por la supervivencia del euro, así como por la estabilidad y por el desarrollo económico del viejo continente llamado Europa.

La figura de Draghi, hombre independiente, con gran formación técnica (en unos momentos en los cuales prima la ideología barata y dogmática, sobre lo que ... se llama despectivamente tecnocracia, o sea, conocimientos), es de tal importancia que la concesión del presente galardón no sólo es justa, sino que supone ir un paso por delante de otro que está llamado a recibir en un futuro cercano, que no es otro que el Premio Nobel de Economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  6. 6 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  9. 9 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias
  10. 10 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Súper Mario

Súper Mario