Mario Draghi, figura clave en la defensa de la integración europea

El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, acudió este miércoles al recibimiento oficial en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo.

El también ex primer ministro de Italia ha sido galardonado en reconocimiento a su papel como figura clave en la defensa de la integración europea, el multilateralismo y la colaboración entre las diferentes naciones que ha marcado su trayectoria por más de cuatro décadas.

La agenda de Draghi este miércoles no acaba ahí. Esta misma tarde, mantendrá un encuentro con profesores y alumnos en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Un coloquio titulado 'Whaterver it takes' (lo que haga falta, en referencia a la famosa frase que el propio economista pronunció y que sirvió para salvar la crisis del euro) y en el que compartirá su experiencia en economía, finanzas y liderazgo global.

Los moderadores del encuentro serán Carmen Benavides, decana de la Facultad de Economía y Empresa; André Carrascal y Margarita Argüelles, vicedecano para las Acreditaciones Internacionales y vicedecana de Ordenación Académica de la misma facultad.

