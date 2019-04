«La cultura es la hermana pobre de los presupuestos» José María Pou. / DANIEL MORA El actor José María Pou forma parte del jurado del Princesa A. V. OVIEDO. Miércoles, 24 abril 2019, 03:20

José María -o Josep Maria- Pou (Mollet del Vallés, 1944) recibió la llamada para formar parte del jurado del Princesa de las Artes como «una sorpresa y un honor», además de como un placer, porque «tener un pretexto para venir a Asturias es maravilloso». Así que el actor y director teatral catalán debutó ayer en el cargo a los 75, para romper, además, una de sus normas: «Hay dos cosas de las que no hablo nunca en público: de a quién voto y de con quién me acuesto».

-Sostiene que el teatro goza de una salud excelente, pero que la cultura está dejada de la mano de Dios por los aspirantes a gobernarnos.

-Sí. En primer lugar, porque las políticas culturales son las hermanas pobres de todos los presupuestos. Y, en segundo lugar, porque los candidatos tienen la cabeza en otras muchas cosas antes que en la cultura. Por desgracia. La cultura es conocimiento y, a mayor conocimiento, mayor criterio a la hora de decidir. Lo que ocurre es que a muchos no les interesa que le gente esté preparada culturalmente. Es más manejable la gente con poco criterio.

-¿Hay diferencias entre partidos?

-Había una especie de leyenda que decía que la derecha era más culta que la izquierda. Yo creo que, en este momento, no se puede decir. Casi al contrario. Lo que pasa es que todos los partidos, al llegar al poder, se olvidan de la cultura y de los ciudadanos que les han votado y les dan la parcela de poder que tienen. Absolutamente todos. Porque, en cuanto consiguen el poder, de lo único que se preocupan es de salvarse a sí mismos. Sé que suena tópico, pero cada vez estoy más convencido. Es la perversión de la democracia.

-Ha dicho que le han hecho sentir un mal catalán.

-Y lo creo así. Yo, que no tengo los mismos sentimientos independentistas, nacionalistas, soberanistas, que una parte importante de catalanes, me siento un tanto marginado. Me quieren hacer creer que no tengo los mismos derechos que aquellos que sí están luchando para salvar Cataluña. Es el día a día. Algo que se ha enquistado. Llevamos ya nueve años con este problema, pero tengo claro que la solución no la voy a ver yo ni ninguno de los líderes que en este momento la están manejando. La verán generaciones futuras.

-¿Hay que dialogar?

-Sí. Soy absolutamente partidario del diálogo y creo que un Gobierno presidido por Pedro Sánchez o un Gobierno de socialistas y Podemos puede conseguir de manera más fácil una revisión de la Constitución que permita una solución. Ojalá fuese posible. Si en este país, a partir de la semana que viene, se configurase un Gobierno absolutamente de derechas formado por Ciudadanos y el PP, está claro que no habrá manera posible de solucionar nada.

-Se olvida de Vox. El trío de Colón.

-No quiero ni pensar que exista. Tristemente, sé que existe, sé que está ahí, sé que es una realidad, pero no forma parte de mi espectro mental.