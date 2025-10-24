El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alicia Varela
Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Serena Williams

Siempre ejemplar, Serena

Carla Suárez

Capitana del equipo español de la Copa Billie Jean King

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:39

Serena Williams es un ejemplo de vida. Una persona de orígenes humildes, criada en un área modesta de California, que encontró en el deporte ... las herramientas para construir un futuro mejor. La historia de su familia, vinculada a un padre empeñado en enseñar a sus hijas los conceptos básicos del tenis, con la ilusión de convertir a su hija en deportista profesional, nos enseña que ningún sueño es tan imposible como pensamos. El talento es necesario, la suerte juega su papel, sin lugar a dudas, pero el tesón es un aspecto demasiado poderoso en muchos casos.

