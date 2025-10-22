El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La joven Lucía García Cortés junto a Serena Williams

«Se me cayeron las lágrimas cuando vi salir a Serena Williams por la puerta»

La joven tenista asturiana Lucía García Cortés se plantó en el aeropuerto y consiguió una foto con la Premio Princesa de los Deportes. «Me firmó una pelota de tenis. Fue un momento que no olvidaré nunca»

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:56

Lucía García Cortes tiene 17 años, juega al tenis desde que su padre Marcos la apuntó en el cole a una actividad extraescolar de la ... que «me acabé enamorando» y ha llegado a representar a Asturias en el Campeonato de España de su categoría. Ayer se plantó en el Aeropuerto de Asturias para esperar a Serena Williams, Premio Princesa de los Deportes. Y acabó sacándose una foto con ella. «También me firmó una pelota», presume aún emocionada. «La seguridad no me dejaba acercarme, pero le dije que era mi ídolo, que la admiraba muchísimo. Ella se paró, me cogió la pelota que le di para que firmase, fue muy agradable. Fue un momento que no olvidaré nunca», cuenta.

