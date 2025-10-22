«Se me cayeron las lágrimas cuando vi salir a Serena Williams por la puerta»
La joven tenista asturiana Lucía García Cortés se plantó en el aeropuerto y consiguió una foto con la Premio Princesa de los Deportes. «Me firmó una pelota de tenis. Fue un momento que no olvidaré nunca»
Gijón
Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:56
Lucía García Cortes tiene 17 años, juega al tenis desde que su padre Marcos la apuntó en el cole a una actividad extraescolar de la ... que «me acabé enamorando» y ha llegado a representar a Asturias en el Campeonato de España de su categoría. Ayer se plantó en el Aeropuerto de Asturias para esperar a Serena Williams, Premio Princesa de los Deportes. Y acabó sacándose una foto con ella. «También me firmó una pelota», presume aún emocionada. «La seguridad no me dejaba acercarme, pero le dije que era mi ídolo, que la admiraba muchísimo. Ella se paró, me cogió la pelota que le di para que firmase, fue muy agradable. Fue un momento que no olvidaré nunca», cuenta.
Lucía, que está muy agradecida a todos sus entrenadores -empezó en el Club Santa Olaya con los Avendaño, después estuvo seis años con Rosa Domínguez y ahora entrena en Turón con José Manuel García, del club de Tenis de Mieres- ha tenido la mala suerte de lesionarse el año pasado. «Me rompí el ligamento cruzado interior y el menisco en un entrenamiento. Me operé el pasado mes de marzo y ahora llevo varias semanas ya entrenando, después de trabajar muy duro por recuperarme». Su sueño siempre fue ir a Estados Unidos con una beca deportiva a través del tenis, pero la lesión le ha parado un poco los planes. «Sigo con esta idea a pesar de la lesión», asegura.
Sí es cierto que «Serena siempre ha sido mi ídolo, mi tenista favorita desde que era muy pequeña». Es por eso, nos cuenta, que «al venir aquí a Asturias, quería verla como fuese». El caso es que ayer por la mañana, a las ocho, tenía un examen en el instituto. Pero en cuanto acabó, salió corriendo. Fuera le esperaba su padre, Marcos, que la llevó al Aeropuerto a ver si tenían suerte. «No teníamos la certeza de que iba a venir hoy, esperamos varias horas y conseguimos verla. Fue un momento superemocionante. Se me cayeron las lágrimas cuando la vi salir por la puerta. Fue superagradable, supermaja», asegura. Esta noche, si lo consigue, dormirá feliz en su casa de Manzaneda, en Gozón, porque ha cumplido uno de sus sueños: conocer a la que, como dice su padre, «es la mejor tenista de la historia». Y corrobora lo que dice su hija. «Es muy maja. Impresiona cuando la tienes ahí delante», asegura. Así
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión