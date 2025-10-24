El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Serena Williams baila junto a un grupo de niñas de la Escuela de Danza Lía, ayer, en el escenario del Palacio de Congresos.

Serena Williams baila junto a un grupo de niñas de la Escuela de Danza Lía, ayer, en el escenario del Palacio de Congresos. Fotos: Mario Rojas
Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Serena Williams: «Quiero que mi segunda carrera tenga mayor impacto que la del tenis»

Serena Williams, que invierte en empresas donde las mujeres y las minorías son mayoría, cree que «la tecnología nunca cambiará la esencia del deporte»

José Luis González

José Luis González

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:21

Comenta

Serena Williams nunca había estado en Asturias. La mejor tenista de todos los tiempos lleva en la región desde la tarde del miércoles para ... recoger su Premio Princesa de los Deportes. Y lo está disfrutando. Con una sonrisa perenne y bailando al ritmo de la música, acompañando a un grupo de niñas de la Escuela de Danza Lía, salió ayer al escenario del Palacio de Congresos de Oviedo para defender que su vida profesional no está ni mucho menos acabada, que convertirse en madre fue «el mejor momento» de su existencia y para explicar que, aunque preparada desde pequeña, medirse a su hermana Venus en el circuito profesional era una tortura por el importante vínculo emocional que comparten.

