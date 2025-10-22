El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Serena Williams ya está en Asturias

Este jueves protagonizará un acto en el Calatrava y participará en la cena con los Reyes y sus hijas posterior al Concierto de los Premios

M. F. A

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:55

Comenta

Serena Williams, la tenista estadounidense Premio Princesa de Asturias de los Deportes, ya está en Asturias. Llegó este miércoles al aeropuerto, donde fue recibida por personal de la Fundación Princesa de Asturias y donde ya se encontró con algunos fans que quisieron hacerse fotos con ella. Vestida con ropa comoda, con una gorra cubriendo su cabeza pero dejando ver una larga melena rubia, se desplazó hasta Oviedo, donde mañana protagonizará uno los actos más esperados de esta edición de los Premios Princesa, un encuentro con el público en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo a las seis de la tarde que reunirá a más de dos mil personas. Estará acompañada en esa cita por otros dos deportistas, Theresa Zabell y Feliciano López, que guiarán la charla por su amplísima y exitosa carrera deportiva.

Algunos de los afortunados que podrán escucharla esta jueves, accederán al Calatrava por invitación al ser miembros de clubes de tenis de la región, pero la mayoría tuvieron que luchar en la web de la Fundación Princesa de Asturias por hacerse con una de las localidades que se distribuyeron de forma gratuita, que duraron exactamente 14 minutos cuando el domingo se pusieron a disposición del público.

Tras ese acto en el Calatrava, Serena Williams se unirá al resto de los galardonados en la cena que compartirán con los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía junto con los patronos de la Fundación y que se celebrará al finalizar el Concierto de los Premios en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Ha viajado a Asturias acompañada por su familia, pero no está su hermana Venus entre sus acompañantes. Será el viernes cuando Serena reciba la insignia de la Fundación Princesa de Asturias de manos de la Princesa Leonor en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista a mediodía y cuando, ya durante la tarde, se suba al escenario del Teatro Campoamor de Oviedo para recoger su Princesa de Asturias de los Deportes.

