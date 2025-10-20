Serena Williams, una leyenda más allá de la pista

La tenista estadounidense Serena Jameka Williams (Saginaw, 1981) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 por una carrera considerada entre las más extraordinarias en la historia del tenis. Con 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slam, y 4 medallas de oro olímpicas, Williams ha marcado récords históricos y ha dejado una huella imborrable en la élite deportiva mundial. Su fortaleza física y mental, junto a una técnica impecable, le permitieron encabezar el ranking mundial en múltiples ocasiones, lograr un Golden Slam de carrera y superar marcas de leyendas como Steffi Graf y Roger Federer.

«Su impacto trasciende el deporte, al convertirse en una voz clave en la defensa de la igualdad de género y las oportunidades para mujeres en el deporte y la sociedad»

,destacó el jurado de los premios.

LOS INICIOS DE UNA LEYENDA

Richard Williams (centro) con sus hijas Venus (izquierda) y Serena (derecha) en 1991 en Compton, California. GETTY IMAGES

Nació el 26 de septiembre de 1981 en Michigan, aunque creció en el suburbio californiano de Compton. Es la pequeña de cinco hermanos, siendo Venus la más conocida, quien también tiene una carrera brillante.

Empezó a jugar al tenis con solo tres años, su padre que estaba decidido en llevar a las dos hermanas a la cima, asumió el rol de entrenador, y se pasaban las horas en una pista de tenis que había cerca de su casa.

individuales

Cuatro medallas de oro olímpicas

Desde sus inicios, Serena logró destacar en las pistas gracias a un estilo propio y su competitividad, logrando así, diversos triunfos a lo largo de su carrera.

VICTORIAS / DERROTAS

Victorias

Derrotas

INDIVIDUALES

858/156

DOBLES

192/35

Se inició en la competición a los cinco años, y enseguida comenzó a destacar, hasta que en 1995 se hizo profesional, marcando así el comienzo de su implacable ascenso a lo más alto del deporte femenino. La primera aparición olímpica de las Williams llegó en el año 2000. Por aquel entonces, Venus dominaba el tenis femenino y Serena despegaba, pues llegaba después de conseguir su primer Grand Slam en el 99 al ganar el US Open. Las hermanas completaron un torneo impecable en Sydney y ganaron la primera de sus tres medallas de oro en dobles. De hecho, Venus también ganó el oro individual en Sydney 2000.

La estadounidense Serena Williams levantando, por segundo año consecutivo, la bandeja de plata que corona a las campeonas de Wimbledon al imponerse a su hermana Venus (2003). EFE / SERGIO CARMONAL

Serena explotó como tenista en el 2002, ganó tres torneos de Grand Slam seguidos: Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En París, se hizo con el título tras derrotar a las 3 mejores jugadoras del mundo, superando a la número 3, Martina Hingis, en los cuartos de final, la número 2 Venus Williams, en las semifinales, y la número 1 Jennifer Capriati, en el final. Más tarde, en Wimbledon, volvió a ganar a Venus en la final. Lo que la valió para convertirse por primera vez en la número 1 del mundo, donde aguanto durante 57 semanas consecutivas.

SU PASO POR LOS GRAND SLAMS

Open Australia

Roland Garros

92

69

13

14

US Open

Wimbledon

107

98

14

15

Un gran comienzo para la joven americana, que doce años más tarde alcanzaría su momento de máxima gloria al ser ella la ganadora del oro en individual y dobles en los Juegos Olímpicos de Londres. En el 2012 Serena ya no era la joven promesa que aterrizó de Sydney, era el presente del tenis femenino. Su lista de logros profesionales había aumentado significativamente, incluyendo los cuatro títulos de Grand Slam, el denominado “Grand Slam Career” del que solo unos pocos privilegiados pueden presumir en su palmarés. Además de encabezar el Ranking WTA en varias ocasiones, contaba con cinco títulos del Abierto de Australia y Wimbledon; tres Abiertos de Estados Unidos y un Roland Garros.

Icono del tenis internacional, Serena usa su fundación para financiar escuelas en Jamaica y Kenia.

FUERZA QUE INSPIRA CAMBIO