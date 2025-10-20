Serena Williams, una leyenda más allá de la pista
Samantha Acosta, Sara Pérez y Aida G. Fresno
Gijón
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:10
La tenista estadounidense Serena Jameka Williams (Saginaw, 1981) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 por una carrera considerada entre las más extraordinarias en la historia del tenis. Con 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slam, y 4 medallas de oro olímpicas, Williams ha marcado récords históricos y ha dejado una huella imborrable en la élite deportiva mundial.
Su fortaleza física y mental, junto a una técnica impecable, le permitieron encabezar el ranking mundial en múltiples ocasiones, lograr un Golden Slam de carrera y superar marcas de leyendas como Steffi Graf y Roger Federer.
«Su impacto trasciende el deporte, al convertirse en
una voz clave en
la defensa de la igualdad de género
y las oportunidades para mujeres
en el deporte y
la sociedad»
,destacó el jurado
de los premios.
LOS INICIOS
DE UNA
LEYENDA
Richard Williams (centro) con sus
hijas Venus (izquierda) y Serena
(derecha) en 1991 en Compton,
California. GETTY IMAGES
Nació el 26 de septiembre de 1981 en Michigan, aunque creció en el suburbio californiano de Compton. Es la pequeña de cinco hermanos, siendo Venus la más conocida, quien también tiene una carrera brillante.
Empezó a jugar al tenis con solo tres años, su padre que estaba decidido en llevar a las dos hermanas a la cima, asumió el rol de entrenador, y se pasaban las horas en una pista de tenis que había cerca de su casa.
individuales
Cuatro medallas
de oro olímpicas
Desde sus inicios, Serena logró destacar en las pistas gracias a un estilo propio y su competitividad, logrando así, diversos triunfos a lo largo de su carrera.
VICTORIAS / DERROTAS
Victorias
Derrotas
INDIVIDUALES
858/156
DOBLES
192/35
Se inició en la competición a los cinco años, y enseguida comenzó a destacar, hasta que en 1995 se
hizo profesional, marcando así el comienzo de su implacable ascenso a lo más alto del deporte femenino.
La primera aparición olímpica de las Williams llegó en el año 2000. Por aquel entonces, Venus dominaba el tenis femenino y Serena despegaba, pues llegaba después de conseguir su primer Grand Slam en el 99 al ganar el US Open. Las hermanas completaron un torneo impecable en Sydney y ganaron la primera de sus tres medallas de oro en dobles. De hecho, Venus también ganó el oro individual en Sydney 2000.
La estadounidense Serena Williams levantando,
por segundo año consecutivo, la bandeja de plata
que corona a las campeonas de Wimbledon al
imponerse a su hermana Venus (2003).
EFE / SERGIO CARMONAL
Serena explotó como tenista en el 2002, ganó tres torneos de Grand Slam seguidos: Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En París, se hizo con el título tras derrotar a las 3 mejores jugadoras del mundo, superando a la número 3, Martina Hingis, en los cuartos de final, la número 2 Venus Williams, en las semifinales, y la número 1 Jennifer Capriati, en el final. Más tarde, en Wimbledon, volvió a ganar a Venus en la final. Lo que la valió para convertirse por primera vez en la número 1 del mundo, donde aguanto durante 57 semanas consecutivas.
SU PASO POR LOS GRAND SLAMS
Open Australia
Roland Garros
92
69
13
14
US Open
Wimbledon
107
98
14
15
Un gran comienzo para la joven americana, que doce años más tarde alcanzaría su momento de máxima gloria al ser ella la ganadora del oro en individual y dobles en los Juegos Olímpicos de Londres. En el 2012 Serena ya no era la joven promesa que aterrizó de Sydney, era el presente del tenis femenino. Su lista de logros profesionales había aumentado significativamente, incluyendo los cuatro títulos de Grand Slam, el denominado “Grand Slam Career” del que solo unos pocos privilegiados pueden presumir en su palmarés. Además de encabezar el Ranking WTA en varias ocasiones, contaba con cinco títulos del Abierto de Australia y Wimbledon; tres Abiertos de Estados Unidos y un Roland Garros.
Icono del tenis
internacional, Serena
usa su fundación
para financiar escuelas
en Jamaica y Kenia.
FUERZA
QUE INSPIRA
CAMBIO
Más allá de ser una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena Williams ha consolidado una trayectoria marcada por su compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades. A través de la Serena Williams Foundation ha financiado la construcción de escuelas en Kenia y Jamaica, convencida de que la educación es la base del progreso. En 2016, junto a su hermana Venus, creó el Williams Sisters Fund para impulsar proyectos comunitarios, y fundó también el Yetunde Price Resource Center, en honor a su hermana fallecida, que ofrece apoyo y recursos a víctimas de violencia y a sus familias.
Con la misma visión transformadora, lanzó Serena Ventures, una firma de inversión que respalda a empresas emergentes dirigidas mayoritariamente por mujeres y personas de minorías, buscando abrir espacios en sectores donde tradicionalmente han estado infrarrepresentadas. Su papel como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF para la educación, nombrada en 2011, refuerza esa vocación global de tender puentes hacia un futuro más inclusivo.
La tenista estadounidense Serena Jameka Williams (Saginaw, 1981) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 por una carrera considerada entre las más extraordinarias en la historia del tenis. Con 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slam, y 4 medallas de oro olímpicas, Williams ha marcado récords históricos y ha dejado una huella imborrable en la élite deportiva mundial.
Su fortaleza física y mental, junto a una técnica impecable, le permitieron encabezar el ranking mundial en múltiples ocasiones, lograr un Golden Slam de carrera y superar marcas de leyendas
como Steffi Graf y Roger Federer.
«Su impacto trasciende el deporte, al convertirse en una voz clave en la defensa de la igualdad de género y las oportunidades para mujeres en el deporte y la sociedad»
,destacó el jurado de los premios.
Richard Williams
(centro) con sus hijas
Venus (izquierda)
y Serena (derecha)
en 1991 en Compton,
California.
GETTY IMAGES
LOS INICIOS
DE UNA LEYENDA
Nació el 26 de septiembre de 1981 en Michigan, aunque creció en el suburbio californiano de Compton. Es la pequeña de cinco hermanos, siendo Venus la más conocida, quien también tiene una carrera brillante.
Empezó a jugar al tenis con solo tres años, su padre que estaba decidido en llevar a las dos hermanas a la cima, asumió el rol de entrenador, y se pasaban las horas en una pista de tenis que había cerca de su casa.
El método Williams.
Richard Williams fue un
gran protector de sus hijas
y quien las educó para
volverse estrellas
Desde sus inicios, Serena logró destacar en las pistas gracias
a un estilo propio
y su competitividad, logrando así, diversos triunfos a lo largo de su carrera.
TÍTULOS DE
GRAND SLAM
individuales
Cuatro medallas
de oro olímpicas
VICTORIAS / DERROTAS
INDIVIDUALES
DOBLES
858/156
192/35
Victorias
Derrotas
La tenista durante
el National Bank
Open en Toronto, el
8 de agosto de 2022.
VAUGHN RIDLEY / AFP
Las hermanas Williams
durante un descanso en su
partido de primera ronda
de dobles en el Campeonato de
Tenis de Wimbledon de 2003.
EPA / SRDJAN SUKI
Se inició en la competición a los cinco años, y enseguida comenzó a destacar, hasta que en 1995 se hizo profesional, marcando así el comienzo de su implacable ascenso a lo más alto del deporte femenino.
La primera aparición olímpica de las Williams llegó en el año 2000. Por aquel entonces, Venus dominaba el tenis femenino y Serena despegaba, pues llegaba después de conseguir su primer Grand Slam en el 99 al ganar el US Open. Las hermanas completaron un torneo impecable en Sydney y ganaron la primera de sus tres medallas de oro en dobles. De hecho, Venus también ganó el oro individual en Sydney 2000.
La estadounidense Serena Williams levantando, por
segundo año consecutivo, la bandeja de plata que
corona a las campeonas de Wimbledon al imponerse
a su hermana Venus (2003). EFE / SERGIO CARMONAL
Serena explotó como tenista en el 2002, ganó tres torneos de Grand Slam seguidos: Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En París, se hizo con el título tras derrotar a las 3 mejores jugadoras del mundo, superando a la número 3, Martina Hingis, en los cuartos de final, la número 2 Venus Williams, en las semifinales, y la número 1 Jennifer Capriati, en el final. Más tarde, en Wimbledon, volvió a ganar a Venus en la final. Lo que la valió para convertirse por primera vez en la número 1 del mundo, donde aguanto durante 57 semanas consecutivas.
SU PASO POR LOS GRAND SLAMS
Open Australia
Roland Garros
92
69
13
14
US Open
Wimbledon
107
98
14
15
Un gran comienzo para la joven americana, que doce años más tarde alcanzaría su momento de máxima gloria al ser ella la ganadora del oro en individual y dobles en los Juegos Olímpicos de Londres. En el 2012 Serena ya no era la joven promesa que aterrizó de Sydney, era el presente del tenis femenino. Su lista de logros profesionales había aumentado significativamente, incluyendo los cuatro títulos de Grand Slam, el denominado “Grand Slam Career” del que solo unos pocos privilegiados pueden presumir en su palmarés. Además de encabezar el Ranking WTA en varias ocasiones, contaba con cinco títulos del Abierto de Australia y Wimbledon; tres Abiertos de Estados Unidos y un Roland Garros.
Icono del tenis
internacional, Serena
usa su fundación
para financiar escuelas
en Jamaica y Kenia.
FUERZA QUE
INSPIRA CAMBIO
Más allá de ser una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena Williams ha consolidado una trayectoria marcada por su compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades. A través de la Serena Williams Foundation ha financiado la construcción de escuelas en Kenia y Jamaica, convencida de que la educación es la base del progreso. En 2016, junto a su hermana Venus, creó el Williams Sisters Fund para impulsar proyectos comunitarios, y fundó también el Yetunde Price Resource Center, en honor a su hermana fallecida, que ofrece apoyo y recursos a víctimas de violencia y a sus familias.
Con la misma visión transformadora, lanzó Serena Ventures, una firma de inversión que respalda a empresas emergentes dirigidas mayoritariamente por mujeres y personas de minorías, buscando abrir espacios en sectores donde tradicionalmente han estado infrarrepresentadas. Su papel como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF para la educación, nombrada en 2011, refuerza esa vocación global de tender puentes hacia un futuro más inclusivo.
La tenista estadounidense Serena Jameka Williams (Saginaw, 1981) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 por una carrera considerada entre las más extraordinarias en la historia del tenis. Con 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slam, y 4 medallas de oro olímpicas, Williams ha marcado récords históricos y ha dejado una huella imborrable en la élite deportiva mundial.
Su fortaleza física y mental, junto a una técnica impecable, le permitieron encabezar el ranking mundial en múltiples ocasiones, lograr un Golden Slam de carrera y superar marcas de leyendas como Steffi Graf y Roger Federer.
«Su impacto trasciende el deporte, al convertirse en una voz clave en la defensa de la igualdad de género y las oportunidades para mujeres en el deporte y la sociedad»
,destacó el jurado de los premios.
LOS INICIOS
DE UNA LEYENDA
Richard Williams
(centro) con sus hijas
Venus (izquierda)
y Serena (derecha)
en 1991 en Compton,
California.
GETTY IMAGES
Nació el 26 de septiembre de 1981 en Michigan, aunque creció en el suburbio californiano de Compton. Es la pequeña de cinco hermanos, siendo Venus la más conocida, quien también tiene una carrera brillante.
Empezó a jugar al tenis con solo tres años, su padre que estaba decidido en llevar a las dos hermanas a la cima, asumió el rol de entrenador, y se pasaban las horas en una pista de tenis que había cerca de su casa.
El método Williams.
Richard Williams
fue un gran protector
de sus hijas y quien las
educó para volverse estrellas
Desde sus inicios, Serena logró destacar en las pistas gracias a
un estilo propio y su competitividad, logrando así, diversos triunfos
a lo largo de su carrera
individuales
TÍTULOS DE
GRAND SLAM
Cuatro medallas
de oro olímpicas
VICTORIAS / DERROTAS
INDIVIDUALES
DOBLES
858/156
192/35
Victorias
Derrotas
Las hermanas Williams durante un
descanso en su partido de primera
ronda de dobles en el Campeonato
de Tenis de Wimbledon de 2003.
EPA / SRDJAN SUKI
Se inició en la competición a los cinco años, y enseguida comenzó a destacar, hasta que en 1995 se hizo profesional, marcando así el comienzo de su implacable ascenso a lo más alto del deporte femenino.
La primera aparición olímpica de las Williams llegó en el año 2000. Por aquel entonces, Venus dominaba el tenis femenino y Serena despegaba, pues llegaba después de conseguir su primer Grand Slam en el 99 al ganar el US Open. Las hermanas completaron un torneo impecable en Sydney y ganaron la primera de sus tres medallas de oro en dobles. De hecho, Venus también ganó el oro individual en Sydney 2000.
La estadounidense
Serena Williams
levantando, por
segundo año
consecutivo, la bandeja
de plata que corona
a las campeonas
de Wimbledon al
imponerse a su
hermana Venus (2003).
EFE / SERGIO CARMONAL
Serena explotó como tenista en el 2002, ganó tres torneos de Grand Slam seguidos: Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En París, se hizo con el título tras derrotar a las 3 mejores jugadoras del mundo, superando a la número 3, Martina Hingis, en los cuartos de final, la número 2 Venus Williams, en las semifinales, y la número 1 Jennifer Capriati, en el final. Más tarde, en Wimbledon, volvió a ganar a Venus en la final. Lo que la valió para convertirse por primera vez en la número 1 del mundo, donde aguanto durante 57 semanas consecutivas.
SU PASO POR LOS GRAND SLAMS
US Open
Wimbledon
Open Australia
Roland Garros
107
98
92
69
14
13
14
15
Un gran comienzo para la joven americana, que doce años más tarde alcanzaría su momento de máxima gloria al ser ella la ganadora del oro en individual y dobles en los Juegos Olímpicos de Londres. En el 2012 Serena ya no era la joven promesa que aterrizó de Sydney, era el presente del tenis femenino. Su lista de logros profesionales
había aumentado
significativamente, incluyendo los cuatro títulos de Grand Slam, el denominado ‘Grand Slam Career’ del que solo unos pocos privilegiados pueden presumir en su palmarés. Además de encabezar el Ranking WTA en varias ocasiones, contaba con cinco títulos del Abierto de Australia y Wimbledon; tres Abiertos de Estados Unidos y un Roland Garros.
Más allá de ser una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena Williams ha consolidado una trayectoria marcada por su compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades.
A través de la Serena Williams Foundation ha financiado la construcción de escuelas en Kenia y Jamaica, convencida de que la educación es la base del progreso. En 2016, junto a su hermana Venus, creó el Williams Sisters Fund para impulsar proyectos comunitarios, y fundó también el Yetunde Price Resource Center, en honor a su hermana fallecida, que ofrece apoyo y recursos a víctimas de violencia y a sus familias.
Con la misma visión transformadora, lanzó Serena Ventures, una firma de inversión que respalda a empresas emergentes dirigidas mayoritariamente por mujeres y personas de minorías, buscando abrir espacios en sectores donde tradicionalmente han estado infrarrepresentadas. Su papel como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF para la educación, nombrada en 2011, refuerza esa vocación global de tender puentes hacia un futuro más inclusivo.
FUERZA QUE
INSPIRA CAMBIO
Icono del tenis internacional, Serena
usa su fundación para financiar
escuelas en Jamaica y Kenia.
Ha sido reconocida por UNICEF y sigue
inspirando a través de su activismo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión