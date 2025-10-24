En directo: ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025
La Familia Real preside esta tarde la gala de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor, que contará intervenciones de Mendoza, Iturbide, Draghi y Han junto al Rey, la Princesa Leonor y la presidenta de la Fundación
Oviedo
Viernes, 24 de octubre 2025, 17:14
17:30
Ana Pastor también abandona ya el hotel.
17:25
Entre los asistentes que comienzan a desfilar hacia el Campoamor, Pedro J. Ramírez y su mujer.
17:20
Aunque todavía no se espera la salida de ningún premiado, personalidades comienzan a abandonar el hotel para dirigirse al Teatro Campoamor.
17:15
Puri Díaz, Rosa Cueto y Pilar Menéndez llevan 24 años viniendo con un cartel de apoyo a sus Majestades. Este año, por supuesto, no iba a ser menos: a las 14 horas cogieron el mejor sitio frente al hotel de la Reconquista.
17:05
Las bandas de gaitas de Castrillón y Candás esperan su señal para desfilar y recibir a los Reyes, la Princesa y la infanta a su salida. Mientras, la banda El Gumial no deja de sonar a las puertas del hotel.
17:03
Ganas de ver «a todos los premiados» y a la Familia Real, cuentan algunas de las personas que aguardan en las primeras filas.
16:56
En los alrededores del hotel de la Reconquista se oyen gaitas y no para de acercarse gente. Todo listo para ver salir a los premiados y a la Familia Real en su camino al Teatro Campoamor.
16:56
A las 18.30 horas, el teatro estará hasta la bandera con todos los invitados en sus asientos listos para dar la bienvenida a los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía y unos 17 minutos antes saldrá en coche del Hotel de la Reconquista el primero de los galardonados.
16:52
Buenas tardes. Esta tarde el Teatro Campoamor se viste un año más de gala para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.
