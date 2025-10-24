En directo: la recepción de la Familia Real en el Hotel de la Reconquista de Oviedo
Como antesala a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, se celebran las audiencias con los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía
Miriam Suárez, Olga Esteban y Laura Mayordomo
Oviedo | Gijón
Viernes, 24 de octubre 2025, 11:24
11:22
También hubo tiempo para hablar en clave política. Se refirió Barbón a una posible moción de censura de la mano de Junts, que calificó de «surrealista en grado sumo»; a los adelantos electorales en las autonomías, como ya es el caso de Extremadura, y él dejó claro que «yo desde luego no lo tengo pensado»; y, por supuesto, hablo del peaje del Huerna.
11:17
El presidente regional puso el foco en los valores que representan estos premios, «un compromiso y modelo de sociedad que critica el individualismo y el neoliberalismo exacerbado que destruye lo colectivo».
11:17
«Durante unos días, Asturias se convierte en capital de España, capital mediática, capital social, capital cultural…y eso siempre es motivo de alegría, xq así mucha gente se da cuenta que hay vida más allá de la M-30, lo que no es un asunto menor».
11:16
La intervención del presidente del Principado Adrián Barbón, la primera de la mañana, y una de las autoridades más madrugadoras en llegar al Reconquista.
11:15
Comienzan a llegar distintas personalidades y autoridades al hotel.
11:14
Buenos días. Quedan poco más de cuarenta y cinco minutos para que comience la recepción real en el Hotel de la Reconquista en Oviedo.
