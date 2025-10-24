Los expertos hablan sobre los premiados

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:15 Comenta Compartir

Palabras de reconocimiento, de celebración y análisis y reflexión sobre su trayectoria y la huella que ya han dejado en la sociedad y que, en más de un sentido, definirá el futuro de varias generaciones. Es lo que ofrecen varios expertos a través de estos artículos sobre los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025.

Premio Princesa de Humanidades, Byung-Chul Han Por Armando Menéndez, presidente de DAF El filósofo que puso nombre a nuestro malestar

La nuestra es la época del cansancio. Ya no nos persigue el látigo de un amo exterior: hemos aprendido a flagelarnos con nuestra propia ambición. El verdugo duerme en la misma cama que la víctima. Nos levantamos cada día con la sonrisa del éxito en los labios y la losa invisible del agotamiento en la espalda. La depresión no es un accidente: es la música de fondo de una civilización que confunde libertad con exigencia, y vida con rendimiento. Han no inventa esta melodía, pero supo ponerle nombre. Y nombrar, a veces, es el primer paso para sanar. [Leer el artículo completo]

Premio Princesa de las Letras, Eduardo Mendoza Por Julio Rey, dibujante e historietista Prodigiosas vacas muertas bailando sardanas

Ese anochecer de octubre de 2014, acabada una charla ante público con un grupo de dibujantes deslumbrados, entre los que yo me encontraba, de Joaquín Salvador Lavado, Quino, antesala del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades que se le iba a conceder, subíamos acompañándole por Oviedo camino de la catedral; el relente de la noche ya empezaba a bruñir el gastado empedrado del Fontán y él, aparcada su timidez proverbial, se sentía relajado entre colegas amigos. [Leer artículo completo]

Premio Princesa de Investigación Científica, Mary-Clarie King Por Victoria González, Secretaria científica del Instituto Universitario de Oncología del Principado Intuición y rigor científico al servicio de las personas

Mary-Clarie King es mucho más que una científica eminente. Es un ejemplo de cómo la investigación puede y debe servir al bien común, mejorando la vida de las personas. Tras graduarse en Matemáticas se dejó convencer por sus profesores para embarcarse en un doctorado en genética, una decisión que cambiaría el curso de la Biología moderna. Su habilidad para combinar ambas disciplinas fue clave en muchos de sus descubrimientos. Uno de los primeros, recogido en su tesis doctoral en 1975, fue demostrar que los humanos y los chimpancés son genéticamente idénticos en un 99%, idea revolucionaria que mereció la portada de la revista 'Science'. [Leer artículo completo]

Premio Princesa de la Concordia, Museo de Antropología de México Por Miguel Cane, escritor y periodista Donde el pasado no es ruina sino relato

Cuando anunciaron que el Museo Nacional de Antropología e Historia recibiría el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, confieso que me alegré como si hubiesen premiado a un viejo amigo. No uno cualquiera, sino de esos que conoces desde la infancia y a quienes terminas reconociendo una nobleza que el tiempo sólo confirma. Porque el Museo de Antropología no es únicamente un edificio, ni siquiera un recinto: es una especie de mente colectiva, un espejo de piedra y agua en el que México se contempla y se interroga desde hace seis décadas. [Leer artículo completo]

Premio Princesa de Ciencias Sociales, Douglas Massey Por Javier Mahía, responsable Accem en Asturias ¿La inmigración: oportunidad o reto?

Desde hace casi 33 años que llevo trabajando en el ámbito de las migraciones como Responsable Territorial de Accem en Asturias, siempre me hago esta pregunta, y a pesar de los contextos geopolíticos, económicos, sociales cambiantes vividos a lo largo de éstos años, la respuesta es siempre la misma: la inmigración es una gran oportunidad para aquellas sociedades y comunidades que estén dispuestas a acogerla, desde el respeto y desde la diversidad hacia las personas migrantes. Esto no quiere decir que la inmigración no comporte un reto a la hora de definir y diseñar las estrategias y las políticas de acogida en las sociedades receptoras con las máximas garantías. [Leer artículo completo]

Premio Princesa de las Artes, por Graciela Iturbide Ana Muller, fotógrafa Amor, curiosidad y espiritualidad

Es para mí un honor pero un compromiso escribir estas líneas para poder describir, humildemente, lo que me sugiere la obra de esta gran fotógrafa mexicana. [Leer el artículo completo]

Premio Princesa de Cooperación, Mario Draghi Por Juan Carlos Álvarez, economista Súper Mario

El economista Mario Draghi (Roma, 1947), ha sido distinguido con el prestigioso galardón Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional del año 2025. La distinción no puede ser más justa ya que es el europeo que más ha hecho por la supervivencia del euro, así como por la estabilidad y por el desarrollo económico del viejo continente llamado Europa. [Leer artículo completo]

Premio Princesa de los Deportes, Serena Williams Por Carla Suárez, capitana del equipo español de la Copa Billie Jean King Siempre ejemplar, Serena

Serena Williams es un ejemplo de vida. Una persona de orígenes humildes, criada en un área modesta de California, que encontró en el deporte las herramientas para construir un futuro mejor. La historia de su familia, vinculada a un padre empeñado en enseñar a sus hijas los conceptos básicos del tenis, con la ilusión de convertir a su hija en deportista profesional, nos enseña que ningún sueño es tan imposible como pensamos. El talento es necesario, la suerte juega su papel, sin lugar a dudas, pero el tesón es un aspecto demasiado poderoso en muchos casos. [Leer artículo completo]

