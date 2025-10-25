El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo La Policía Nacional investiga cómo el arma de juguete acabó en los setos del perímetro del epicentro de los Premios Princesa de Asturias horas antes de la llegada de los Reyes a Oviedo

Olaya Suárez Gijón Sábado, 25 de octubre 2025, 18:52 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

La Policía Nacional investiga el hallazgo de una pistola simulada en la zona ajardinada del exterior del Hotel Reconquista apenas unas horas antes de la llegada de los Reyes y con una ciudad de Oviedo completamente blindada por las fuerzas de seguridad. La inquietante aparición tuvo lugar el jueves a primera hora de la mañana, durante una de las muchas inspecciones que los agentes realizan en el epicentro de la celebración de los Premios Princesa de Asturias.

En uno de los setos de la zona exterior del Reconquista los agentes hallaban un arma, que luego se comprobaría que se trataba de un juguete. Se puso en marcha un protocolo especial en el que se alertó a los mandos del dispositivo de seguridad de la Casa Real para que tuvieran conocimiento, mientras de forma paralela se intensificaba la inspección del entorno y se aumentaban los controles en la ciudad. El lugar en el que apareció la pistola simulada había sido revisada el día anterior, por lo que llevaría allí pocas horas.

La investigación para determinar la procedencia del arma y saber cómo llegó hasta las inmediaciones del hotel Reconquista corre a cargo de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias, en colaboración con la Brigada Provincial de Información. Por ahora no se ha descartado ninguna hipótesis: bien que se trate de la mera pérdida de un juguete o que tenga un mayor recorrido y que detrás de esa aparición estuviese alguna persona que quisiera poner en jaque a las autoridades y las fuerzas de seguridad del Estado.

Este episodio se produjo en una ciudad completamente blindada por el enorme despliegue de seguridad que se repite año tras año en Asturias y que cuenta con casi un millar de agentes destinados, entre Policía Nacional y Guardia Civil. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional lidera los trabajos previos, con análisis, inteligencia y evaluación de riesgos para anticipar posibles escenarios y planificar de forma minuciosa cada detalle del dispositivo. En los últimos días han estado presentes en Oviedo numerosos agentes de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Guías Caninos, Unidad de Subsuelo, así como las Unidades de Intervención Policial (UIP) y Unidades de Prevención y Reacción (UPR), que velaron por la seguridad en las zonas de mayor afluencia de público y en los entornos del Teatro Campoamor.

La visita de los Reyes y las Infantas a Valdesoto por la celebración del Pueblo Ejemplar obligó a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo de gran envergadura en el que participaron, entre otros, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), llegado de fuera de la región, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Asturias, patrullas de Seguridad Ciudadana y todas las especialidades de la zona, como Servicio Aéreo, Gedex, Seprona, Judicial, Información... A este despliegue se suman los numerosos efectivo de seguridad de la Casa Real.