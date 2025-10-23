Mary Claire King: «Seguir haciéndose preguntas es la clave del progreso de la Biomedicina»

Miriam Suárez Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 14:14 Comenta Compartir

A sus 79 años, y con una carrera inmensa tras de sí, Mary Claire King admite que sigue haciéndose preguntas: «La primera vez que fui a un seminario de Genética, no entendía prácticamente nada. Cincuenta años después, cuando acudo a seminarios, sigo si entender algunas cuestiones». Lo que, en opinión de la flamante Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, estimula el conocimiento y demuestra «la calidad de las investigaciones que se se realizan en ámbitos universitarios como éste, el de la Universidad de Oviedo. Hacerse preguntas es una de las claves del progreso de la Biomedicina».

Hablaba King para una auditorio de expertos, presentes y futuros, que abarrotaron el aula B de la Facultad de Medicina, para conversar con quien descubrió el gen que desencadena algunos tipos de cáncer de mama y ovarios. La estadounidense no sólo compartió la forma de trabajar de su laboratorio, donde «trabajamos como una familia distintos tipos de perfiles», que cruzan conocimientos e ideas desde el campo de la Biología, pero también de la Física, la Química o, como en su caso, de las Matemáticas.

Ese trabajo multidisciplinar es «la fuerza» que empuja la labor investigadora, según King, al igual que las nuevas tecnologías: «Las nuevas preguntas que nos hacemos, para dar respuesta a las necesidades del momento, siempre van ligadas a nuevas tecnologías, que son un motor para el avance de la Biomedicina».

A esta matemática veterana, una eminencia de la prestigiosa Universidad de Berkeley, que derivó sus pasos hacia la estadística y, de ahí, hacia la genética, le hicieron preguntas sobre genética, genómica, patologías que «no están suficientemente estudiadas» como la endometriosis, financiación -«muy importante»- o incluso derechos sociales. Mary Claire King ha jugado un papel crucial para que las Abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina, encuentren a sus nietos. E incluso ha trabajado con científicos de Gaza e Israel. Pero, precisó ante una de las cuestiones planteadas, «mi visión social no distorsiona mi visión científica».

En su encuentro con las nuevas generaciones de médicos asturianos, compartió que «la mejor decisión que tomé en mi vida es dedicarme a la Genética» e incluso puso sobre la mesa una teoría: «Creo que no se está prestando suficiente atención a las modificaciones postraslacionales». Esto es, «hay pacientes con cáncer en los que las modificaciones genéticas son muy concretas. Pero hay otros en los que no existe una correlación tan clara entre patología y mutación». En esos casos, Mary Claire King cree que hay que buscar respuestas en esas modificaciones postraslacionales , esto es, en los procesos químicos que ocurren en las proteinas que codifican los genes. No está demostrado, pero «esa es mi teoría».

Estudiantes, profesores e investigadores asturianos, aplaudiendo a la científica estadounidense.