Alicia Varela
Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica: Mary-Clarie King

Intuición y rigor científico al servicio de las personas

Victoria González

Secretaria científica del Instituto Universitario de Oncología del Principado

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:15

Mary-Claire King es mucho más que una científica eminente. Es un ejemplo de cómo la investigación puede y debe servir al bien común, mejorando ... la vida de las personas. Tras graduarse en Matemáticas se dejó convencer por sus profesores para embarcarse en un doctorado en genética, una decisión que cambiaría el curso de la Biología moderna. Su habilidad para combinar ambas disciplinas fue clave en muchos de sus descubrimientos. Uno de los primeros, recogido en su tesis doctoral en 1975, fue demostrar que los humanos y los chimpancés son genéticamente idénticos en un 99%, idea revolucionaria que mereció la portada de la revista 'Science'.

