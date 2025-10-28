El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Controles policiales en Oviedo la semana pasada. Pablo Nosti

Investigación

Todo lo que se sabe sobre la aparición de la pistola simulada junto al Hotel de la Reconquista, en Oviedo

Las cámaras de seguridad del centro habrían captado la imagen de un individuo dejando el arma el jueves de los Premios Princesa

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 11:59

Comenta

La investigación sobre la aparición de una pistola simulada en los setos que rodean el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, durante los actos previos a la entrega de los Premios Princesa de Asturias apuntan a que fue depositada allí por una persona que quiso deshacerse de ella al percatarse del amplio despliegue policial.

Se trataba de una pistola simulada, pero con apariencia real, cuyo uso o exhibición en zonas urbanas conlleva una sanción e incluso una sanción e incluso responsabilidad penal. Al parecer, las cámaras de seguridad, habrían captado la imagen de dos hombres en la zona ajardinada del hotel en el que ya se encontraban los premiados y al que estaban apunto de llegar los Reyes y las Princesas. Uno de ellos habría arrojado el arma simulada a los setos en un intento de deshacerse de ella.

Se da la circunstancia de que el hallazgo de la pistola se produjo a escasa distancia de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, un edificio rodeado de cámaras de seguridad, al igual que lo está el Hotel de la Reconquista. La escena, por tanto, fue recogida por varias cámaras. El disimulo con el que intentó actuar fue por tanto más evidente que el porte de la pistola en sí. Ese individuo estaría ya identificado y propuesto para sanción.

