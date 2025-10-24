Leonor estrena un vestido 'low cost' y la Reina Letizia, recicla y reinventa

Azahara Villacorta Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Los Premios Princesa de Asturias concentran todas las miradas sobre los Reyes y sus hijas, que esta tarde han demostrado que están al tanto de las últimas tendencias, del vestido berenjena elegido por doña Leonor al burgundy de doña Sofía, dos de los tonos de esta temporada otoñal.

En concreto, la Princesa de Asturias se ha decantado para la ceremonia de entrega de los galardones por un diseño 'low cost', un vestido de largo midi que ha acompañado con unos salones destalonados de tacón bajo y la melena suelta, en todo su esplendor.

La elección de la Princesa de Asturias es también toda una declaración de intenciones al tratarse de un modelo 'low cost'. Doña Leonor ha lucido un diseño de la tienda sueca H&M de tejido jacquard, con escote redondo, manga corta con hombros ligeramente caídos y adornados con botones joya y cintura entallada con pliegues cosidos. El vestido, que tenía un precio de 69,99 euros en la web de la marca, está rebajado y se puede adquirir por 49,99 euros.

Por su parte, doña Letizia ha ido sobre seguro, con un vaporoso vestido negro. La novedad es que, por primera vez, la Reina ha repetido modelo en los Premios, aunque lo ha hecho de una forma tan estudiada que parecía un diseño completamente nuevo, apostando por un vestido negro palabra de honor de la firma española Sybilla, al que esta tarde ha añadido una capa de seda.

Se trata de un diseño ajustado en la parte superior mediante corset interior y elaborado en crepe de seda. Una pieza que doña Letizia había estrenado en julio de este mismo año, durante la entrega de los premios Mariano de Cavia. Y, para hacerlo aún más etéreo, le ha añadido una capa de gasa de seda con el cuello alto y manga corta que creaba un efecto vaporoso cuando caminaba y le aportaba movimiento y elegancia.

En su caso, lo que ha llamado especialmente la atención ha sido el peinado escogido: una melena alta recogida y ondulada con coleta, look que no lucía desde hacía bastante tiempo. Y, en cuanto a los complementos, doña Letizia ha optado por complementos también en negro: una nueva cartera de mano de piel y unos slingback de charol negro firmados por Magrit.

Los acompañó por unos de sus pendientes preferidos, de la firma suiza De Grisogono, que guarda en su joyero desde 2007, junto a un collar a juego que solo ha lucido en una ocasión. Los pendientes están realizados en oro blanco y presentan un gran diamante en la parte superior y diamantes negros talla pavé en la zona inferior. Y tampoco faltaba el anillo de Coreterno que no se quita en los últimos tiempos.

Y si doña Letizia apostó por las transparencias, también la hija menor de los Reyes siguió sus pasos, apostado por un vestido de la firma malagueña Miphai.

La infanta Sofía ha elegido el modelo Ámbar, confeccionado en crepe y en uno de los tonos estrella de la temporada. La pieza destaca por su falda asimétrica con acabado en gasa vaporosa y una gran abertura lateral, que aporta movimiento y sofisticación. El escote cuadrado, los tirantes anchos y la solapa decorativa en el pecho completan un diseño de líneas modernas y refinadas.

El vestido, rematado con una cremallera invisible en la espalda, pinzas delanteras y traseras y un forro interior que asegura un ajuste perfecto, combina a la perfección la elegancia clásica con la frescura juvenil que caracteriza a la infanta. Moda 'made in Spain' de una firma especializada en vestidos de novia e invitada y que presume de ofrecer diseños diferentes que encajan con las invitadas más modernas.