Directo Los vecinos afectados por en incendio en el Monte Areo son realojados
El escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de las Letras, comió en el restaurante El Fartuquín, en Oviedo EC
Premio Princesa de las Letras

La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche

El escritor buscaba el placer de la cuchara y lo encontró en un céntrico restaurante de la capital

J. M. Puga

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:31

Comenta

El Premio Princesa de las Letras 2025, Eduardo Mendoza, conocido por su ingenio y su estilo inconfundibles, eligió un céntrico restaurante ovetense atraído por uno de los platos que son emblema de la casa. Quería probar la auténtica fabada asturiana y por eso acudió a El Fartuquín, cuya cocina dirige la guisandera Mary Fernández.

La visita de Mendoza fue, tal como él deseaba y ahora cuentan los que le atendieron, de una discreción absoluta. Buscaba disfrutar de la gastronomía sin llamar la atención, así que el escritor se acomodó en una mesa apartada. Claro que no dudó en fotografiarse con el equipo del popular restaurante ovetense.

Más allá de la célebre fabada, el menú de la visita se convirtió en un pequeño recorrido por los clásicos de la casa. El autor de 'La verdad sobre el caso Savolta' también probó el contundente pote asturiano, una ensalada de tomate y culminó la comida con un postre imprescindible en la región: el arroz con leche.

Quienes tuvieron la oportunidad de atenderle destacan «no solo su paladar para la buena cocina, sino, sobre todo, su exquisita sencillez y trato personal». Eduardo Mendoza es una persona «maravillosa y muy sencilla», que en todo momento quiso pasar desapercibido, permitiendo al personal de El Fartuquín disfrutar de su presencia sin perturbar su tranquilidad. Su visita dejó la imagen imborrable de una «bonita sonrisa», la de un genio de las letras que, en Oviedo, solo buscaba el placer de un buen plato de cuchara. «El Fartuquín agradece el honor y guarda con cariño el recuerdo de un comensal tan ilustre como discreto».

