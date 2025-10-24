El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Prodigiosas vacas muertas bailando sardanas

Julio Rey

Dibujante e historietista

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:11

Ese anochecer de octubre de 2014, acabada una charla ante público con un grupo de dibujantes deslumbrados, entre los que yo me encontraba, de Joaquín Salvador Lavado, Quino, antesala del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades que se le iba a conceder, subíamos acompañándole por Oviedo camino de la catedral; el relente de la noche ya empezaba a bruñir el gastado empedrado del Fontán y él, aparcada su timidez proverbial, se sentía relajado entre colegas amigos.

Joaquín, octogenario, se negaba a envejecer, pudimos comprobarlo; por esa razón conservó siempre su visión perimetral infantil, pura y certera, su lúcida Mafalda sintetiza como ... nadie el cruce de las utopías expectantes infantiles con las decepcionadas toallas tiradas a la lona adultas. Y lo racionaliza igual que el mejor psiquiatra argentino. Quino retrató tan bien nuestro cosmos que el mundo es ahora una viñeta de Mafalda.

